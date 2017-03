Sin poder reagruparse, para la CGT el Gobierno leyó equivocadamente el acto

Para Héctor Daer, uno de los miebros del triunvirato de la central obrara, “el Gobierno hace una lectura equivocada de la marcha”. Después de la desastroza movilización, que terminó con la conducción dejando el escenario, el sindicalismo intenta depositar las culpas en algún lado.

“El Gobierno no tuvo la lectura adecuada. Nos sale a contestar (el ministro de Energía, Juan José) Aranguren desacreditando y diciendo que ‘el que quiere gobernar tiene que ganar las elecciones’, que es verdad pero lo que hacemos es peticionar y utilizar los instrumentos que tiene el movimiento obrero”, declaró el sindicalista en “El juego limpio”, el programa emitido por TN (Todo Noticias).

“Viene, por otro lado, el jefe de Gabinete (Marcos Peña), planteándonos esta cosa de asombro y no da respuestas a los problemas que tenemos: y nosotros queremos ser coherentes con lo que venimos planteando”.

En este punto es donde la CGT muestra sus flaquezas, porque de momento no han logrado acordar un línea política. En los discursos de los miembros del triunvirato quedaron en evidencia las diferencias que mantienen. La más reciente fue el acuerdo por la cuota de las obras sociales.

Tampoco logran llegar a acuerdo con el resto del peronismo, muy por el contrario, las diferentes políticas al interior del movimiento político, principalmente entre el PJ y el massismo, se profundizan a medida que avanza el año electoral.

“Hacemos la marcha y, si no hay efectivamente reformulación de determinadas cosas que nosotros creemos que llevaron a este espiral descendente, vamos a ir a una medida de fuerza”, agregó Daer, todavía sin poder convocar a un paro de manera contundente. En este punto, resulta importante recordar que en el mismo triunvirato todavía no acordar entre ellos si continuar o no dialogando con el Gobierno.

También, con cuidado, apuntó al ministro Francisco Cabrera, sin pegarle directamente al Ejecutivo: “De hecho —agregó el sindicalista— citan para martes y miércoles a los gremios industriales a la mesa del mismo ejecutor de las políticas que están destruyendo esas actividades. El ideólogo, el que expresa esta cuestión, que es es el ministro de la Producción que dice ‘las empresas ineficientes tiene que cerrar’ sin ver el costado social, es el mismo que los va a recibir el martes con un power point”.

El jueves, después de la reunión con Cabrera o otros miembros de Gabinete, se reúne el Consejo Directivo de CGT y discutirán la convocatoria a una medida de fuerza. Al inicio del año electoral, sectores del peronismo esperan poder pegarle a Macri, otros quieren acordar y algunos sectores, como Aníbal Fernández, entre otros, decidieron no dialogar con el sindicalismo.