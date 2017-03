El alfonsinismo patea el tablero: “La Unión Cívica Radical no tiene hoy un líder notable”

Los dirigentes Ricardo Alfonsín y Juan Manuel Casella, que se muestran críticos con algunas políticas de Cambiemos, se refieren a la actualidad del partido y a los desafíos de la alianza gobernante.

La oficina de Ricardo Alfonsín sobre la Avenida Santa Fe es el escenario donde el anfitrión y Juan Manuel Casella se encuentran con La Tecla para una extensa charla, donde no se guardaron nada.

-¿Son los díscolos de Cambiemos o solamente los díscolos de la UCR?

-Ricardo Alfonsín: Somos los que en realidad cumplimos el compromiso que asumimos en Gualeguaychú, estamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer. Teníamos una mirada bastante crítica respecto de lo que se había hecho en 2014 en el Frente Amplio Progresista UNEN, y dudas respecto de lo que se estaba haciendo en marzo. Se impuso la posición que ustedes conocen, y frente a las dudas que tenían muchos radicales, se dijo que se quedaran tranquilos, porque el radicalismo cuidaría su identidad y haría todo lo que estuviera a su alcance, utilizando los recursos que tiene el partido, los espacios institucionales y demás, para tratar de influir en el rumbo de la gestión y evitar que se cometan errores. Eso dijimos en Gualeguaychú y eso es lo que estamos haciendo.

-¿Cuál consideran que fue el mayor error político del Presidente?

-Juan Manuel Casella: Yo creo que el mayor error político consistió en no haber constituido, hasta el momento, un ámbito de discusión colectiva entre los tres socios de Cambiemos, que sea donde se definan estrategias. Después, ha habido otros errores que han impactado muy duramente en la opinión pública. Creo que el tema del Correo ha influido mucho, y era algo fácilmente evitable, pero no existió la capacidad de previsión necesaria. Por eso, decimos que al gobierno le hace falta política, en el sentido de analizar las consecuencias antes de poner en marcha los actos.

-¿Cuál consideran que es el mayor acierto de la gestión nacional?

-JMC: Los efectos económicos iniciales. Lo más acertado del Gobierno ha si-do la salida del cepo, el arreglo con los holdouts, la convocatoria al blanqueo, que fue muy exitosa. Esos son elementos muy positivos que se relacionan básicamente con la conducción de (Alfonso) Prat Gay. No estoy haciendo publicidad de un candidato, es un exministro, pero me parece que, en ese momento, el Gobierno tuvo una serie de aciertos en materia económica que fueron importantes. A partir de ese momento, la cuestión se vuelve más compleja, más líquida, no tan concreta, y eso está afectando la imagen del Gobierno.

-¿Y en la Provincia?

-RA: En la provincia es distinto, porque nosotros tenemos al vicegobernador, y el diálogo es mucho más fluido que en el orden nacional.

-¿Quién es el líder nacional del partido? ¿Ernesto Sanz o quién?

-JMC: Acá voy a dar mi opinión absolutamente individual. No creo que el radicalismo tenga hoy un líder notable. Mi antigüedad como militante radical me permite haber conocido generaciones previas con liderazgos muy notables. En este momento, el radicalismo no tiene un Ricardo Balbín, y lejos, muy lejos de un Raúl Alfonsín. Con todo respeto por la memoria de otros dirigentes. Me parece que, en este momento, la Argentina está careciendo de líderes de gran dimensión. Incluso cuando lo veo a Macri, veo un hombre que tiene un buen nivel, pero no excede el marco del buen nivel, ni en formación, ni en discurso, ni en articulación del discurso. Por supuesto, lo digo con todo respeto, pero creo que Argentina tiene una dificultad de liderazgo.

-RA: Coincido. El partido está en un proceso de recuperación, y mientras esté en ese proceso, difícilmente emerjan liderazgos. La discusión que se da en el partido sobre cuál es el papel que le corresponde desempeñar a la UCR para ser mas útil en Cambiemos, debe ser interpretada a la luz de un hecho que ha caracterizado la historia del partido desde que Roca acordó con Bernardo de Yrigoyen. Siempre han convivido en el partido dos corrientes de pensamiento, una más intransigente, mejor sentida, más aferrada a ciertas convenciones y principios, menos dispuesta a acordar por temores a perjudicar principios más progresistas; y otra, también bienintencionada, pero mas acuerdista, tal vez, a veces, con menos vocación de poder o falta de convicción de que podíamos llegar al poder, y más moderada.

-Tanto Julián Domínguez como el massismo han abierto la posibilidad de que el radicalismo sea parte de sus acuerdos electorales, ¿cómo ven estos sectores?

-RA: Sé que se ha dicho que yo he tenido reuniones en esa dirección. No es cierto. Es absolutamente falso. He tenido reuniones con gente del Frente Renovador, así como con gente del FpV, como con gente del PRO, pero jamás para hablar de una cosa de esa naturaleza, aunque haya trascendido desde nuestro propio partido.

-¿Por qué les cuesta salir tanto de la interna permanente?

-JMC: Presumimos de ser un partido democrático. Las diferencias de criterio relativamente contradictorias son una característica de la democracia. Lo esencial consiste en apoyarse en el mismo sistema de valores. Lo que es malo no es la interna, sino el internismo, la exageración especulativa de la interna. La UCR se ensimisma de tal manera que es totalmente incapaz de pensar en otra cosa que no sea la interna. Eso es un rasgo crítico que debo reconocer y que debemos tener el coraje de superar; pero la interna, en tanto controversia de ideas, es perfectamente normal.

-Ricardo, ¿va a renovar la banca?

-RA: Si hay unas PASO y alguien considera que en alguna de las categorías puedo aportar una cantidad de apoyos que me distinga de otros dirigentes, aceptaría. Si se trata de un acuerdo y la actitud del partido sigue siendo la misma con relación a Cambiemos, de no manifestar las diferencias, para eso no me interesa. Eso, hay muchos otros que lo hacen mejor que yo. Si la actitud del partido cambia, me gustaría promover una renovación.

-¿Y usted Casella, sería candidato?

-JMC: Por supuesto, siempre dispuesto.

