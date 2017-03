Ni Una Menos: paro de mujeres con “ruidazo” y marchas en todo el país

A las 17 habrá una movilización desde el Congreso a Plaza de Mayo. En Buenos Aires se prevén múltiples actividades. Femicidios, aborto y brecha salarial, entre las banderas de este año.

Por primera vez en la historia, más de 40 países conmemorarán el Día Internacional de la Mujer con un paro en reclamo de sus derechos. En Argentina, las mujeres preparan diversas manifestaciones, marchas, “ruidazos” y asambleas en distintos puntos, dentro de los límites de cada ámbito laboral. La consigna Ni Una Menos será, una vez más, la que nuclee las metas por cumplir.

En la Ciudad de Buenos Aires se espera un “ruidazo” al mediodía, mientras que a las 17 está prevista una movilización desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo, donde participarán además representantes de la CGT, las dos CTA, diputados y senadores nacionales de distintos espacios políticos.

En el acto central, se leerá un comunicado con las consignas de la marcha, que no son pocas. Van desde el fin de los femicidios –en Argentina se comete uno cada 30 horas, según la ONG Casa del Encuentro-, la despenalización del aborto y la eliminación de la brecha salarial que separa a hombres y mujeres.

En el caso de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito dará una conferencia de prensa a las 11 en el quinto piso del Anexo de la Cámara de Diputados, para insistir con el proyecto que cada año es presentado sin avances concretos.

Por otra parte, según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las mujeres argentinas ganan en promedio un 27% menos que los hombres, por lo que la equidad salarial será otro de los puntos fuertes del documento que se dará a conocer.

Diputadas y senadoras de diversos bloques también reclaman mayor participación en las organizaciones sindicales -sólo dos de los 37 cargos nacionales de la CGT están ocupados por mujeres-, ampliación de las licencias por maternidad y paternidad y fortalecimiento del Consejo Nacional de la Mujer.

El kirchnerismo también llevará a la marcha el pedido por la liberación de la dirigente jujeña Milagro Sala y el cese de la “persecución política” a la ex presidenta Cristina Kirchner. Y, en el caso del Frente Renovador, llevará como bandera la paridad de género en las listas electorales, que está “planchada” en el Congreso.

ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA. En la capital bonaerense, se prevé la realización de múltiples actividades, las cuales comienzan desde las 11 con cortes de calle y asambleas de trabajadoras en espacios laborales estatales y privados.

Al mediodía, mujeres de la ciencia y tecnología convocan a un encuentro de docentes, no docentes, investigadoras y estudiantes en el Hall de la Facultad de Humanidades de la UNLP, mientras que, de 14 a 20, se llevarán a cabo talleres de ginecología natural a cargo de Mujeres Unidas en el Parque Saavedra.

Por su parte, la Asamblea Feminista Platense concentrará en la explanada del edificio de la Corte Suprema bonaerense a partir de las 15.30. En tanto, trabajadoras estatales van a señalar con tela violeta, banderas y carteles los siguientes edificios: Comisión Provincial por la Memoria, el Museo de Arte y Memoria, la Subsecretaria de Género y Diversidad, el Rectorado de la UNLP, Defensoría del Pueblo de la Provincia y Gobernación.

A las 16.45 las trabajadoras de prensa de la región señalizarán la sede del Sindicato de Prensa Bonaerense y convocaron a todas las colegas periodistas, fotógrafas, editoras, redactoras, movileras, a realizar una foto colectiva en la puerta de Radio Provincia. A esa misma hora, la agrupación de mujeres “aRtivistas lAs AmAndas” convocó a un encuentro en la Catedral y luego realizarán una intervención urbana.

A partir de las 17, se realizará la concentración en Plaza Moreno para la movilización central de mujeres, junto con organizaciones gremiales, culturales y políticas. Marcharán a Gobernación, donde darán lectura del documento unificado de la Multisectorial de Mujeres.

También se preparan manifestaciones en las ciudades más populosas del interior bonaerense. En Bahía Blanca, la movilización comenzará a las 18:30 en la Plaza Rivadavia. En Mar del Plata, la concentración se realizará en Mitre y San Martín a las 16, donde se organizará una radio abierta, para luego marchar a las 18. En Pergamino, la actividad arranca a las 18 en Puente Merced para marchar al Puente de las Mujeres.

