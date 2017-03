La interna no es solo política: sindicalistas de la CGT no acuerdan la fecha del paro

Tras los desmanes que se vivieron el martes en la masiva marcha de la CGT, cuando sectores gremiales cuestionaron a la conducción de la central obrera por no ponerle fecha a una huelga general, sindicalistas continúan sin acordar el día para lanzar la medida de fuerza por 24 horas. El triunviro Carlos Acuña opinó que el paro se debería realizar “el 31 de marzo o el lunes siguiente” (3 de abril), mientras que el jefe de La Fraternidad, Omar Maturano remarcó que “la propuesta de La Fraternidades el 4 de abril”.

En declaraciones al programa “El Destape”, que conduce Roberto Navarro en Radio 10, Acuña dijo que la marcha “no era para ponerle fecha al paro” sino para “apoyar a los trabajadores industriales” y “contra las políticas del Gobierno”.

“El paro general ya se llamó, hay que poner fecha, la pone la CGT y no los demás sectores. Le vamos a poner fecha al paro cuando creamos que sea necesario”, dijo el ferroviario Maturano, ausente ayer en el palco principal por orden del Consejo Directivo, que decidió no mostrar sobre el escenario a algunos gremialistas del transporte como el aeronáutico Juan Pablo Brey y el colectivero Roberto Fernández (UTA).

Héctor Daer, secretario general de la central obrera, aseguró durante la marcha al Ministerio de Producción que “si no hay rectificaciones en determinadas políticas habrá un paro de 24 horas a fin de mes o la primera semana de abril”.

En tanto, el líder del gremio de estatales UPCN, Andrés Rodríguez, advirtió si el Gobierno no convoca al diálogo a la central obrera dentro de “20, 25 días” se declarará un paro nacional. No queda claro si finalizado ese plazo se realizará la huelga, o si al término de ese tiempo se anunciará cuándo sería la medida de fuerza. De cualquier manera, coincide con otras propuestas, ya que caería entre el martes 28 de marzo y lunes 3 de abril.

A su turno, el camionero Pablo Moyano, líder de Camioneros, justificó al Consejo Directivo de la CGT por no fijar la fecha de la huelga durante la masiva movilización. “El paro nacional ya está, en las próximas horas se va a dar la fecha. Será en los primeros días de abril. La fecha ya está, se va a dar en los próximos días”, sentenció.

No obstante, el calendario para los últimos días de marzo y primera quincena de abril es ajustado. El domingo 2 de abril es feriado en recordatorio de los veteranos de la Guerra de Malvinas. El jueves 13 y 14 siguientes no son laborables por la Semana Santa. Tradicionalmente la CGT no realiza paros generales ni los lunes ni los viernes, para no vincular la medida de fuerza a las críticas: los acusan de “extender” un fin de semana de descanso y fomentar así el turismo gremial. Por lo tanto, en el almanaque que miran los popes sindicales quedan las siguientes opciones: martes 28 de marzo, miércoles 29, jueves 30, martes 4 de abril, miércoles 5, jueves 6 o martes 11.

