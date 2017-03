En primera persona: mujeres cuentan por qué se suman al paro

En 2016 hubo 290 femicidios en Argentina. Uno cada 30 horas. Eso sin contar la cantidad de mujeres que murieron por practicarse un aborto, sobre las que no hay estadísticas oficiales. En contra de estas muertes, las mujeres argentinas, y del mundo, llevarán adelante una medida inédita en la historia del feminismo: paro mundial y movilización.

Sin embargo, así como hay tantas personalidades de mujeres, como mujeres en sí mismas -pese a los rótulos y encasillamientos habituales, que hoy también son causa de lucha-, los motivos que convocan a cada una al paro son diferentes.

Estudiantes, políticas, periodistas, sindicalistas, y trabajadoras sexuales, entre otras, cuentan a ámbito.com por qué paran. Y demuestran que también hay una “ancha avenida” en el feminismo, con lugar para todas.

• Ada Rico, titular de La Casa del Encuentro

Un nuevo 8 de marzo nos convoca a seguir luchando por nuestro derecho a vivir una vida libre de violencia sexista. Un 8 de marzo donde a nivel mundial nos movilizaremos para exigir la igualdad de derechos. En Argentina cada 30 horas hay un femicidio. Cada 30 horas hay una víctima colateral de un femicidio. Sin duda es necesario profundizar en la educación sobre estereotipos. Sólo de esta manera lograremos una sociedad justa, más igualitaria y libre de violencia hacia las mujeres.

• Myriam Bregman, dirigente del PTS en el Frente de Izquierda

Este Día Internacional de las Mujeres vamos a ser miles en las calles, nuevamente, para decir basta de violencia machista, para que se escuche bien fuerte nuestro grito de ‘Ni Una Menos’ y por medidas urgentes para paliar esta situación; por el derecho al aborto legal, para que no sigan muriendo más mujeres por la clandestinidad de esta práctica. Y también para denunciar la política de ajuste, persecución y despidos del gobierno nacional y los gobiernos provinciales. Allí están, por ejemplo, las trabajadoras de la educación, peleando por su salario. Ese método es el que nosotras apostamos a extender, y vemos que hoy también hay una extendida voluntad de parar el país por nuestros reclamos. Sin embargo, las conducciones sindicales en su gran mayoría no han llamado a paralizar el país, por eso nosotras insistimos en esa exigencia para hacer que la tierra tiemble de verdad, necesitamos un gran paro nacional por todos nuestros derechos. Esa demanda volveremos a llevarlaN a las calles junto a mis compañeras de Pan y Rosas y del Frente de Izquierda.

• Ingrid Beck, directora de Revista Barcelona y TEA Arte

Creo que el lema que más representa el paro es que “si nuestras vidas no valen, entonces produzcan sin nosotras”. De todas formas, las prioridades para parar son los femicidios, es decir, detener la violencia contra las mujeres en su forma irreparable, pero también equidad salarial. Las mujeres ganamos un 27% menos que los hombres, y bastante menos cuando se trata de empleo precarizado. El tercer motivo por el que adhiero en reclamo del aborto legal, seguro y gratuito, que sigue siendo la mayor causa de muertes en el país.

• Noé Ruiz, titular del gremio de modelos y secretaria de Género de la CGT

Adherimos porque compartimos todas las reivindicaciones de la mujer trabajadora. Porque exigimos que se tenga una mirada integral para que las mujeres tengan lugares dignos y de calidad para dejar a sus hijos. Luchamos contra la violencia y pedimos más igualdad, pero una igualdad fehaciente. 8 de marzo es cada día.

• Georgina Orellano, trabajadora sexual, secretaria general nacional de AMMAR

Las Trabajadoras sexuales paramos para que se nos deje de criminalizar, estigmatizar y perseguir. Paramos para exigirle al Estado derechos laborales, queremos dejar de trabajar en la clandestinidad y tener un marco legal que nos permita acceder a derechos.

• Dora Barrancos, socióloga, historiadora y directora del CONICET

Paro porque es imprescindible extinguir el patriarcado y a sus diversas formas violentas. Paro para que las mujeres conquisten igualdad de trato y de oportunidades en el mercado laboral. Paro para que haya paridad en todas las esferas de nuestro desempeño. Paro con millones de mujeres en América Latina para conquistar el derecho a la no reproducción: hay que despenalizar el aborto como una exigencia de derecho humano fundamental. Paro para que no avancen las políticas de empobrecimiento que tornan mucho más riesgosas las vidas de las mujeres. Paro para que cesen las persecuciones a las militantes, para que se libere a Milagro Sala y a sus compañeras.

• Luna Mora Palmada, titular de la Secretaría de la Mujer de la Federación y del Plenario de Trabajadoras de la FUBA

El Paro Internacional de Mujeres se desarrollará como una jornada histórica donde las mujeres organizadas y en las calles reclamaremos por nuestros derechos y contra la violencia social e institucional que se ejerce contra nosotras, cuyo principal responsable es el Estado. En la UBA paramos por la construcción de jardines maternales y lactarios en todos los lugares de estudio. Para que se cumpla nuestro derecho como estudiantes y trabajadoras de la educación a licencias por maternidad y por violencia de género. Reclamamos a las autoridades que se creen Centros de Asistencia a la Mujer y Consejos Autónomos de la Mujer en todas las facultades, electos con el voto de todas las compañeras. Finalmente, paramos para que las docentes tengan un salario digno.

• Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina

Adherimos al Paro Internacional de Mujeres para que el Estado escuche y haga efectivos los reclamos de la sociedad. El Estado no es una parte integrante del colectivo NiUnaMenos sino que es quien debe trabajar para que los pedidos de las mujeres que marchamos se transformen en políticas públicas prioritarias. Los reclamos involucran a la violencia machista y también a muchos otros derechos que no están protegidos. Violencia de género es no garantizar el acceso al aborto legal y seguro en todo el país; es no promover la paridad e igualdad de género; es no garantizar el acceso a la salud integral y el respeto a la propia identidad, entre otras cosas. En síntesis, marchamos porque queremos un Estado presente.

