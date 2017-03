Aumentan más de un 8% las multas de tránsito en territorio bonaerense

El nuevo valor de la Unidad Fija para el bimestre marzo-abril es de $21,35. En menos de un año, el incremento fue del orden del 20%.

La Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial bonaerense dispuso un nuevo incremento a las multas de tránsito a aplicar en todo el territorio bonaerense. De acuerdo a publicado este martes en el Boletín Oficial, el valor de la Unidad Fija para el bimestre marzo-abril se elevó de $19,76 a $21,35, lo que representa un aumento del 8,04%. De esta forma, y teniendo en cuenta las actualizaciones realizadas en 2016, en menos de un año las infracciones en la provincia de Buenos Aires sufrieron una suba del orden del 20%.

Cabe señalar que estos incrementos son atados al aumento de los combustibles, los cuales registraron en enero pasado un incremento que ronda el porcentaje finalmente impresa en la suba de las multas determinada por la Provincia, que toma como referencia el litro de nafta de mayor octanaje informado por la sede platense del Automóvil Club Argentino (A.C.A.).

De esta forma, para el caso concreto por estacionar en un lugar no permitido (de 50 a 100 Unidades Fijas), la multa irá de $1067,50 a $2135. Vale señalar que entre las infracciones más comunes se encuentran la circulación sin la VTV y con las luces apagadas.

En suma, el valor de las multas de tránsito en territorio bonaerense, expresados en Unidades Fijas (UF), es el siguiente:

Conducir sin las luces reglamentarias: de 300 a 1.000 UF

No exhibir la documentación exigible: de 50 a 100 UF

Conducir sin haber sido habilitado: de 300 a 1.000 UF

Conducir estando inhabilitado legalmente: de 300 a 1000 UF

Conducir estando inhabilitado para ese tipo de vehículo: de 300 a 1.000 UF

Circular con licencia de conducir vencida: de 50 a 100 UF

Circular con la tarjeta verde vencida y no siento titular: 100 UF

Circular sin seguro: de 50 a 100 UF

Circular sin patente: de 300 a 1.000 UF

Circular sin casco: de 50 a 100 UF

Cruzar el semáforo en rojo: de 300 a 1.000 UF

Girar a la izquierda donde hay semáforo que lo prohíba: de 300 a 1.000 UF

Circular en contramano: de 300 a 1.000 UF

Estacionar en un lugar no permitido: de 50 a 100 UF

Exceder los límites de velocidad: de 150 a 1.000 UF

Fuga o negación a suministrador la documentación: de 300 a 1.000 UF

Falta de VTV: de 300 a 1.000 UF. Si la posee pero no la lleva consigo: de 50 a 100 UF

Circular utilizando telefonía celular: de 500 a 100 UF

Conducir alcoholizado: de 300 a 1.000 UF

Poseer caño de escape libre: de 300 a 1.000 UF

