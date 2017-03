Militantes opositores atacaron a Mercedes Ninci en Comodoro Py

Un grupo violento empujó a la periodista, le sacaron el celular, la escupieron e insultaron mientras Cristina ingresaba a los tribunales.

Mercedes Ninci fue agredida por un grupo de militantes kirchneristas, agrupados en Comodoro Py, que estaba a la espera de la llegada de la ex Presidente Cristina Kirchner, que será indagada por la causa Los Sauces.

Nuevamente violencia en C Py. Me empujaron, insultaron, me escupieron. — Mercedes Ninci (@mercedesninci1) 7 de marzo de 2017

Luego de una salida que había hecho Ninci para el programa de Marcelo Longobardi, un grupo de personas comenzó a insultarla tratándola de “gorila” y “golpista”. Ella intentó registrar el momento con el teléfono pero se le fueron encima y se lo sacaron.

La Policía no llegó a intervenir pero si lo hizo el piquetero Luis D’Elía, que está en el lugar con su agrupación MILES. “Una mujer me pegó una trompada y otra me escupió”, relató la periodista luego del violento episodio en diálogo con Longobardi.

