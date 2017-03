Macri enfrenta su primer paro importante convocado por la CGT

Después de la marcha de los docentes, hoy tendrá lugar el paro de la CGT. Sumado a la presencia de Cristina Kirchner en Comodoro Py, se espera que circular por el centro se complicado.

A principios de febrero la CGT lanzó un plan de lucha que había comenzado con el freno del diálogo con el Gobierno. De esa manera, se suspendieron los encuentros de la mesa por la Producción y el Trabajo en la que se encontraban ambos sectores y los empresarios. El paro convocado hoy es el siguiente paso.

La siguiente convocatoria es para una huelga general y marcha, que tendría lugar a fines de este mes o principios de abril. La jornada de hoy contó con apoyo de gran parte de la oposición, ambas CTA y varias organizaciones sociales.

“Si no hay rectificaciones va a haber un paro. No es cuestión de plazos, sino de ver respuestas. Esperamos que el Gobierno rectifique su política de comercio exterior, que no se importen productos terminados que se consumen en el mercado interno, que no pongan topes a las paritarias y la paritaria nacional docente”, resumió CLarín las palabras de de la CGT Juan Carlos Schmid y Héctor Daer, durante la marcha de ayer.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, ayer llamó a elegir “el camino del diálogo”. También consideró que “no hay que tenerle miedo a la marcha, ni sentirlo como una amenaza porque creemos en la posibilidad de manifestarse”.

En este marco, se espera que transitar por el centro sea un verdadero caos. Cristina Kirchner está citada a declarar en Comodoro Py y varios de sus adeptos se acercarán a los tribunales, ubicados en Retiro. A partir del mediodía, las zonas aledañas a Plaza de Mayo se encontrarán ocupadas por los manifestantes que asistirán al acto convocado para las 16:00.

Sobre el curso de la jornada de hoy, en declaraciones a Clarín, Schmid consideró: “espero que el Gobierno tome cuenta esto porque partimos de visiones y diagnósticos totalmente distintos. El Gobierno cree que las cosas marchan bien y nosotros creemos todo lo contrario”.

De esta manera, la CGT realiza sus primeras medidas de fuerza contra el Gobierno de Mauricio Macri. Por su parte, desde Cambiemos continúan convocando al diálogo, aunque vienen teniendo una serie de reveses que afectaron la relación con el sindicato. Tampoco es posible olvidar que, en años electorales, este tipo de presiones también apuntar a funcionar como una demostración de fuerza, en este caso por parte de una organización que se mostró cercana al massismo.