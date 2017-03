“El fútbol femenino en Argentina está en decadencia y a punto de desaparecer”

Lo aseguró Carolina García, propulsora y gestora de fútbol femenino, quien llamó a se implementen de manera “urgente” una política deportiva que lo evite. “La FIFA manda dinero y no se sabe adónde fue a parar, sabemos que no llegó adonde debió haber llegado”.

En diálogo con Télam, la creadora del Congreso Women in Sports y del Proyecto de Gerenciamiento de fútbol femenino en la AFA denunció que las jugadoras “están absolutamente desprotegidas” por el ente que regula al fútbol argentino.

“Las hicieron jugar con alerta roja por el calor y a veces no saben si van a poder entrenar o jugar”, agregó García.

“En la Argentina el fútbol femenino no es negocio porque el retorno no lo van a tener ahora, sino dentro de cinco años. Cuando se den cuenta el dinero que puede generar el fútbol femenino, lo van a querer hacer”.

En ese sentido, Sandra Gómez Mascardi, mánager de jugadoras de fútbol, agregó: “El fútbol femenino nunca se vio como un buen negocio. Por qué no transmitir, aunque sea en diferido los partidos. Por qué no darle lugar a algo que un futuro puede ser un buen futuro para todos. Acá las jugadoras son profesionales para algunas cosas y para otras no. Están totalmente desprotegidas, están en una nebulosa constante y desde allí no se puede organizar”.

Consultadas sobre por qué la disciplina no es negocio en el país de los subcampeones del mundo, ambas coincidieron en que las marcas no se acercan porque los partidos no son transmitidos.

García Mascardi sentenció: “Las marcas no sacan diseños especiales para las mujeres, con lo que eso podría ayudar, las jugadoras de la Selección juegan con la ropa que le sobra a las selecciones juveniles masculinas. Cuando se presentan nuevas camisetas para los hombres, las marcas usan a modelos para presentarlas, ni siquiera a jugadoras”.

“Los medios son responsables de la no difusión, ni siquiera las mujeres que están en los medios y que tienen programas propios. FIFA quiere llegar al 30% de mujeres en las asociaciones, en Argentina no hay nada”, finalizó García.

García y Gómez Mascardi presentaron en la sede de AFA de la calle Viamonte un proyecto para potenciar y gerenciar el fútbol femenino en la Argentina junto a Alexandra Zalazar, psicóloga; Bettina Stagnares, entrenadora de Estudiantes de La Plata y Angie Shanan, de la Liga Femenina de Rosario.

http://www.telam.com.ar