El dólar subió en el tramo mayorista, pero todavía sigue cerca de su piso

El minorista cerró sin cambios con respecto al viernes. En el MULC, el billete ganó tres centavos, pero aún no recupera ni siquiera los niveles de fin de febrero.

El dólar minorista pierde un centavo en su cotización y se vende a 15,70 pesos, según el promedio que realiza el Banco Central (BCRA).

El dólar mayorista sumaba 2 centavos y $ 15,45 en el MULC.

El dólar Banco Nación (BNA) operaba a $ 15,60, mientras que el dólar blue se colocaba en los $ 16,12.

Hoy se conoció una nueva baja en la liquidación de los agroexportadores. La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan un tercio de las exportaciones argentinas, anunciaron hoy que durante la última semana (entre el 01.03 y el 03.03.2017) las empresas del sector liquidaron la suma de u$s 199 millones, contra los u$s 222 millones de la semana previa.

Asimismo, el monto liquidado desde comienzos de año hasta el 03 de Marzo asciende a u$s 3.349.864.254.

