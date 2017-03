Semana de paros y marchas: el Gobierno cree que “la pelea electoral” está detrás de los conflictos

“Tenemos que empezar a pensar si no hay una actitud demasiado politizada”, analizó la vicepresidente Gabriela Michetti. Además, calificó de “irracional” al paro docente y agregó: “Creo que otra vez se cruza la política de manera poco productiva”. Los ministros Triaca y Cabrera también cuestionaron los reclamos

La vicepresidente Gabriela Michetti analizó el panorama complicado para esta semana, en la que se llevará adelante el paro docente y la marcha de la CGT. La funcionaria consideró que hay un componente político detrás de ambos conflictos. En la misma línea se expresaron los ministros de Trabajo, Jorge Traca, y el de Producción, Francisco Cabrera.

Con respecto a la CGT, Michetti analizó que más allá de que “la herramienta del paro, de la huelga, de las marchas, son herramientas absolutamente constitucionales y que tienen su sentido en la democracia”, se puede “empezar a pensar si no hay una actitud demasiado politizada y demasiado metida en el clima electoral antes de tiempo”.

La Vicepresidente recordó que durante todo el primer año de Cambiemos, el Gobierno mantuvo “una actitud dialoguista” con los gremios, por lo tanto calificó de “raro, por lo menos preocupante que los gremialistas hayan decidido un paro y una manifestación”.

Para Michetti, los gremios miden con distinta vara su nivel de reacción, si se compara cómo fueron sus metodologías con otros gobiernos: “El paro a (el ex presidente Carlos) Menem se lo hicieron 40 meses después, el paro a (Néstor) Kirchner nunca se lo hicieron, el paro a la ex presidenta Cristina Fernández, en la segunda gestión. Entonces, definitivamente lo que decimos, es que no parece que tengamos una situación mucho más dramática que la que hemos vivido en otros años, por ejemplo la recesión de 2009”, y “sin embargo no había este nivel de reclamo”.

En ese sentido, durante un evento en el marco de los festejos por Vendimia en el departamento mendocino de Guaymallén, Michetti subrayó: “Tenemos por lo menos que empezar a pensar si no hay una actitud demasiado politizada y demasiado metida en el clima electoral antes de tiempo y además, cruzada por temas que no tienen que ver con los reclamos gremiales sino con la pelea electoral”.

Puntualmente sobre el paro docente para este lunes y martes, la funcionaria recordó la oferta de María Eugenia Vidal por el conflicto en la provincia de Buenos Aires: “La gobernadora ha dicho más de una vez que lo que se va a hacer es acompañar el salario docente con el camino que vaya teniendo la inflación”.

Por lo tanto, concluyó: “Creo que otra vez se cruza la política de una manera poco productiva y fructífera, en un país que está haciendo mucho esfuerzo y que además ese esfuerzo lo están haciendo todos los argentinos y sobre todo, los que menos tienen”.

Triaca: “No nos dejemos llevar por un contexto que tiene que ver con lo político”

En este marco, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, aseguró que la dirigencia sindical quiere implantar la metodología “del paro y la movilización” y “romper mesas de diálogo donde habíamos encontrado muchas soluciones para los trabajadores argentinos”.

En este sentido detalló que el año pasado resolvieron cosas en conjunto y “esa es una metodología de trabajo; ahora hay otra que nos quieren plantar, que es a través del reclamo y la movilización”.

“No dejamos de reconocer que hay sectores que tienen dificultades. Trabajemos sobre esos sectores y no nos dejemos llevar por un contexto que tiene que ver con lo político”, reclamó Triaca.

Cabrera: “Tiene que ver con el año electoral”

El ministro de Producción, Francisco Cabrera, también vinculó las posturas endurecidas de los gremios con el año electoral y acusó al kirchnerismo de “desestabilizador”.

“Cuando las cosas empiezan a mejorar, que haya una movilización y un corte de diálogo, suena como que tiene que ver con que se inicia un año electoral”, opinó. En tanto, el funcionario nacional cuestionó el llamado de Cristina Kirchner para que los militantes de su espacio se sumen a la movilización de la CGT.

A propósito, lanzó: “Desde el kirchnerismo todo lo que se hace es desestabilizador”. Sin embargo, se mostró esperanzado: “Creo que pasado este momento y dada la situación de crecimiento de la economía que vamos a tener en 2017, creo que la CGT, que es gente razonable, va a volver al diálogo y vamos a volver a trabajar para ver cómo tenemos una estrategia productiva que genere empleo en la Argentina”.

Fuente: Infobae