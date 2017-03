En una reunión con banqueros, la semana pasada, el presidente del BCRA, Federico Sturzenegger, hizo algunas aclaraciones sobre las negociaciones salariales futuras, en particular la de los docentes de la provincia de Buenos Aires. “Hay una cuestión que no quiero dejar de comentar respecto de cómo efectuar la comparación entre las pautas salariales y las metas de inflación del BCRA, para que quede claro cómo consideramos desde la autoridad monetaria que es preciso realizar el cálculo. Y la negociación paritaria debe hacerse sobre las metas de inflación de 2017 que son la inflación futura y no sobre la inflación pasada”, aseguró.