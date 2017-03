El 10 de marzo se presentarán los nuevos valores del gas en boca de pozo

Durante la audiencia se anunciará que a partir de 1° de abril pasarán en promedio de u$s 3,42 a u$s 3,77 por millón de BTU en base a un tipo de cambio esperado de $ 17,02 por dólar.

El Ministerio de Energía y Minería planteará en la Audiencia Pública del próximo viernes 10 de marzo los nuevos valores del gas natural a boca de pozo aplicables a partir de 1° de abril que, con un incremento del 10%, pasarán en promedio de u$s 3,42 a u$s 3,77 por millón de BTU en base a un tipo de cambio esperado de $ 17,02 por dólar, según los documentos oficiales preparados para la audiencia.

La incidencia de lo que se va a debatir el viernes 10 de marzo, es decir el valor del gas a boca de pozo, representa un 60% de la factura final y el resto -sin contar las cargas impositivas que varían en cada jurisdicción- corresponde a los ítems de transporte y distribución, cuyos aumentos futuros ya fueron abordados en las revisiones tarifarias integrales realizadas en diciembre.

De acuerdo a la convocatoria que realizó la cartera energética, la audiencia se llevará a cabo en el Teatro de la Ribera, en la Avenida Pedro de Mendoza 1821 del barrio porteño de La Boca, para la cual se mantendrá abierta la inscripción para la participación hasta 48 horas antes en la sede del Enargas.

En esta oportunidad, la audiencia permitirá informar sobre el segundo incremento tarifario para el gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) para usuarios residenciales y comerciales de todo el país, del Gas Natural Comprimido (GNC) y del Gas Propano, luego del vigente desde el 1 de octubre pasado y determinado luego de una instancia pública similar realizada del 16 al 18 de septiembre.

En la propuesta que presentará el Ministerio de Energía se prevé, a partir de abril de 2017, una reducción del subsidio promedio del 50 al 45%, pasando de un precio promedio del gas de u$s 3,42 por millón de BTU a partir del 1° de octubre de 2016 a u$s 3,77/MMBTU el 1° de abril próximo, esto es un incremento del 10%.

En consecuencia de esa actualización, se proponen los nuevos precios en el PIST para el gas natural para cada categoría de usuario, que resultan de mantener el mismo precio objetivo calculado al 2019 y en base al tipo de cambio promedio esperado para el período entre abril 2017 y octubre 2017 que el Ministerio estimó $ 17,027 por dólar.

La argumentación del Gobierno, en línea con la primera adecuación de precios de gas natural en el PIST, es ofrecer una propuesta que permita “una solución integrada y previsible al sistema de suministro de gas, que reduce la brecha entre costos de adquisición y precios de gas a trasladar a la tarifa, y ayuda a recuperar la producción y reducir las importaciones”.

En septiembre pasado se dispuso un esquema de aumento tarifario hasta 2019 con actualizaciones semestrales (1° de abril y 1° de octubre de cada año), y al mismo tiempo la reducción de subsidios para los usuarios residenciales y de servicio general P1, P2 y P3 de todo el país durante los próximos 3 años y de 6 años para Patagonia, La Pampa, la Puna y Malargüe.

En función de ese sendero ya planteado por el Ministerio de Energía, los precios en el PIST promedio para todo el país son actualmente de 3,42 dólares/MMBTU, de 3,77 a partir del 1° de abril de 2017; y de u$s 4,19 a partir del 1° de octubre de 2017, con una secuencia de incrementos semestrales a octubre de 2019 de u$s 4,68; u$s 5,26; u$s 5,96 y el precio final de referencia de 6,80 dólares/MMBTU.

El precio de referencia de 6,80 dólares para determinar el precio objetivo a alcanzar en 2019 se obtuvo como el precio promedio esperado del GNL para el año 2017 (u$s 7,59) incluidos costos de regasificación, menos los costos de transporte del puerto a las diferentes cuencas productoras, lo que fue considerado como el precio libre de subsidios en un hipotético mercado desregulado.

En el caso de la Patagonia, La Pampa, la Puna y Malargüe los precios en el PIST vigentes hasta el mes de septiembre de 2016 eran significativamente inferiores al resto del país, lo que motivó a elaborar un sendero de precios convergente al precio de mercado desregulado en un período de 6 años, en lugar de los tres previstos para el resto del país.

Por tanto, se determinó que los precios de gas natural para esas regiones pasen del actual 1,29 dólares/MMBTU a 1,48 dólares/MMBTU a partir del 1° de abril de 2017 y a u$s 1,69 en octubre de este año con actualizaciones semestrales subsiguientes.

De esta manera, la propuesta prevé un precio del gas natural PIST de $ 1,320 a $ 1,686 por metro cúbico para los usuarios domésticos de menor consumo (R1 R21 R22 R23 y SDB) en la cuenca del Noroeste; de $ 1,328 a $ 1,704 pesos para la neuquina; de $ 1,098 a $ 1,448 para la de Chubut; de $ 1,062 a $ 1,399 la santacruceña y de $ 1,053 a $ 1,387 para la tarifa fueguina.

En el otro extremo de las categorías del servicio, la comercial de mayor consumo identificada como P3, los precios PIST pasarán de 1,493 a 1,868 pesos por metro cúbico en la cuenca del Noroeste; de 1,503 a 1,888 pesos para la neuquina; de 1,297 a 1,663 para la chubutense; de 1,269 a 1,622 para la santacruceña y de 1,245 a 1,595 para la fueguina.

Asimismo, se propone la determinación de los nuevos precios en el PIST bonificados para los usuarios residenciales de gas natural que registren un ahorro en su consumo igual o superior al 15% con respecto al mismo período del año 2015, para cada categoría de usuario, de aplicación a partir del 1° de abril de 2017.

Para ello se propone idéntica metodología a la existente, es decir, bonificar a los usuarios R1 a R23 el 50% en el precio del gas; a usuarios R31 a R33 el 30%; y a la categoría R34 el 20%.

La audiencia prevé la participación simultánea de usuarios e interesados a través de los centros de participación en la ciudades de Paraná, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Ushuaia, Rosario, Salta y Santa Rosa en La Pampa.

En las 48 horas previas al debate se dará a conocer la cantidad de oradores y su orden de exposición, lo que se estima se extenderá al menos hasta las primeras horas de la tarde del viernes.

Tras la audiencia, será el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) el que tendrá a su cargo la determinación de los incrementos finales al analizar también las recomposiciones para el valor del gas a boca de pozo, más los costos de transporte y los de distribución.

