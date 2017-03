Dujovne pidió la sanción de la ley de mercado de capitales

El ministro de Hacienda aseguró además que es necesario que la ley de Responsabilidad Fiscal sea sancionada antes de que las provincias traten su presupuesto.

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró hoy que es necesario que la ley de Responsabilidad Fiscal sea sancionada antes de que las provincias traten su presupuesto, y señaló que la prioridad número uno es la ley de Mercado de Capitales para que puedan crecer los mercados.

“Ya hay conversaciones avanzadas respecto de la ley de Responsabilidad Fiscal, que tiene que salir antes de que las provincias traten su presupuesto, pero va muy bien la negociación con las provincias; probablemente a fines marzo haya una reunión en Mendoza”, afirmó el funcionario.

“Las provincias están alcanzadas por una ley de responsabilidad fiscal que fue sancionada hace muchísimos años, estaba suspendida y cobró vigencia de nuevo en el presupuesto de 2017, pero es una ley que no nos deja conforme porque tiene techos al crecimiento del gasto demasiado elevados y permite que el gasto vaya con el PBI nominal, con lo cual no baja nunca en términos de producto y entonces no se pueden bajar impuestos, no se puede bajar la presión impositiva”, sostuvo.

Además, agregó que están trabajando en el Consejo de Responsabilidad Fiscal junto con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y los ministros de Hacienda provinciales para adaptar esa ley a criterios más restrictivos en los cuales el gasto corriente pueda mantenerse en términos reales; y crecer el gasto de capital.

“Queremos hacer lo mismo para la Nación que para las provincias. No vamos a pedirles a las provincias algo que la Nación no va a hacer. Nos tenemos que comprometer todos juntos a lo mismo: Que es que el gasto corriente se mantenga constante en términos reales. Esa es la única manera de bajar la presión tributaria en la Nación y en las provincias”, dijo Dujovne.

Dujovne participó esta mañana del I Foro de Inversiones en Mendoza, que también contó con la presencia del ministro de Producción, Francisco Cabrera, y del gobernador anfitrión, Alfredo Cornejo, entre otros asistentes al encuentro en el que se observó sobre todo la presencia de inversores vinculados con el sector energético.

“La prioridad número uno es la ley de Mercado de Capitales para que puedan crecer los mercados, ya que Argentina tiene uno muy chico y está creciendo, lo que implica que una parte considerable de la demanda de dinero se financiará con ese mercado”, agregó.

Según el funcionario, “en esa ley hay herramientas que son vitales para que las PYMES puedan financiarse, puedan crecer; la oposición lo comprende y creemos que es un proyecto que también puede generar un consenso transversal a todas las fuerzas políticas; tenemos muchísimas expectativas en que esta ley, que es vital para que la Argentina crezca, pueda ser sancionada en dos o tres meses”.

En tanto, sostuvo que la Argentina “es una de las cinco economías de ingreso medio alto más cerrada del mundo, y hay una agenda de competitividad que implica mejorar la infraestructura y el costo de capital, pero no podemos financiarnos en el mercado interno porque no queremos dejar sin plata al sector privado”.

“La competitividad de la Argentina hoy es mucho mejor que la que tuvimos en promedio en 2015, el punto de partida con el cual arranca este gobierno; eso mirando el tipo de cambio real multilateral, si uno además incluye el impacto de la quita de retenciones a la exportación, que no solo grababa al agro todas las exportaciones industriales inclusive las regionales, tenían como mínimo una alícuota del 5% y eso fue eliminado, eso tiene un impacto de casi 10% ponderado para la canasta exportadora”, dijo Dujovne durante la conferencia de prensa tras participar en el Foro.

Por otra parte, afirmó que el tipo de cambio “está mejor que en 2015 no sólo por la devaluación sino también por la eliminación de retenciones, baja del costo de capital y menos trabas en los puertos; en el largo plazo tendremos un tipo de cambio más competitivo, pero para eso precisamos equilibrio fiscal y una economía mas abierta”.

Por último, Dujovne señaló que el tipo de cambio “va a subir y bajar porque es libre, y aspiramos a una economía más competitiva que sucederá a medida que la normalicemos”.

El titular del Palacio de Hacienda integró el panel junto a Cabrera, al ministro de Hacienda y Finanzas de Mendoza, Martín Kerchner; y al ministro de Economía de dicha provincia, Enrique Andrés Vaquié.

El Foro de Inversiones Mendoza 2017, organizado por el Consejo Empresario Mendocino (CEM) y la Fundación ProMendoza, es el primero de este tipo celebrado en la Provincia, y tiene como objetivo posicionar a Mendoza como destino de inversiones para diferentes sectores económicos.

http://www.telam.com.ar