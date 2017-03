Investigarán al Presidente, a su papá y a varios funcionarios por la adjudicación de rutas aéreas

El fiscal federal Jorge Di Lello pidió que se abra una causa a raíz de una denuncia realizada por el kirchnerismo

El fiscal federal Jorge Di Lello pidió que se abra una causa judicial para investigar al presidente Mauricio Macri, a su papá Franco Macri, al secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis y al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, entre otros, en el marco de una denuncia realizada por diputados kirchneristas sobre supuestas maniobras tendientes a favorecer “los negocios familiares” del jefe de Estado.

La imputación alcanza también a los empresarios Carlos Cobas, Germán Efromovich, Carlos Benjamín Colunga López y Diego Martín Conlunga López, al titular de la ANAC, Juan Pedro Irigoin y al director nacional de Transporte Aéreo, Hernán Gómez.

La denuncia original, presentada por los diputados Juan Cabandié y Rodolfo Tailhade, le achaca a los acusados distintos grados de intervención en “negociaciones irregulares vinculadas a la explotación del espacio aéreo”.

Aluden además a la venta de Macair Jet, una compañía de la familia del Presidente, que recientemente cambió su razón social a “Avian Líneas Aéreas S.A”. La firma mantuvo a los mismos directivos y desde el gobierno nacional le adjudicaron rutas aéreas para empezara a brindar el servicio de vuelos low cost.

En base a esta y otras presuntas irregularidades detalladas en la denuncia, Cabandié y Tailhade pidieron que se investigue la supuesta comisión de los delitos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación contra la administración pública y tráfico de influencias.

En su dictamen, Di Lello pidió que la Justicia debe “suspender” el proceso de concesión de rutas aéreas hasta tanto se evalúe el impacto económico que dicha medida pudiera importar a los intereses de Aerolíneas Argentinas.

Además, solicitó que se cite como testigos a la ex presidente de Aerolíneas, Isella Constantini, al jefe de la Agrupación Aérea Presidencial, al jefe técnico a cargo del mantenimiento de la flota presidencial, al presidente de la compañía Optar SA, al presidente de Management Travel, Salvador Muzzupappa, a Matías Ignacio Carvajal -socio de Avian Holding-, a Edgardo Prospero Poyard, ex miembro del director de Mac Air, a Elias Hassan, miembro del directorio de Avian y al ex presidente de Sol Líneas Aéreas, entre otros.

También se convocó al nuevo presidente de Aerolíneas Argentinas, Mario Dell’Acqua, para que explica cuál es el esstado actual de la compañía, cómo estaba cuando le tocó asumir en la función y cómo podría incidir la llegada de nuevas compañías al mercado local.

