Con el paro ratificado, la Federación Universitaria se posicionó contra Baradel

El ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, confirmó una mejora en la oferta salarial de los docentes sin embargo el paro continúa en pie. La carta que le escribió la titular de la Federación Universitaria Argentina, Josefina Mendoza, a Roberto Baradel, el secretario general de Suteba que convocó a la medida de fuerza.

Mendoza escribió una carta abierta a Baradel en el medio de las negociaciones para frenar el paro del 6 y 7 de marzo (que se extenderá al 8 por el Día Internacional de la Mujer), que podría extenderse por más de una semana.

La carta completa:

Mi nombre es Josefina Mendoza, nací en Daireaux, provincia de Buenos Aires, y actualmente soy Presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA). Vengo de una familia trabajadora como tantas otras: mi mamá es docente, mi papá es empleado rural. Somos cinco hermanos y, con el esfuerzo y dedicación de nuestros padres, todos podemos formarnos y estudiar.

Los tres mayores estudiamos en la Universidad Pública y los dos más pequeños aún van a la escuela. Es por ellos que escribo esta carta, por ellos y por los más de cuatro millones de niños y niñas que posiblemente no puedan comenzar sus clases el próximo 6 de marzo.

Ambos sabemos que los gobiernos han pasado y la educación pública no ha sido una prioridad, incluso pocas veces ocupa un lugar predominante en los discursos de campaña. Que nuestros/as docentes siguen cobrando sueldos indignos; que las escuelas se caen a pedazos; pero también sabemos que durante todos estos años hemos abandonado el debate, por ejemplo, de los contenidos pedagógicos de la currícula.

Ahora bien, frente a una discusión salarial que todavía no termina ¿le parece prudente o adecuado decidir una huelga (entendiéndola como una medida de fuerza extrema) 10 días antes del comienzo de clases? ¿No hay nada que hacer ya? Debo decirle que esta situación me huele más a oportunismo típico de año electoral, que a una auténtica lucha gremial. Por otro lado, ¿hemos logrado mejores sueldos o mejores escuelas con la misma medida una y otra vez? En definitiva solo hablamos de Educación en tiempos de paritarias y aquí de actualización inflacionaria, no se sueldos dignos que jerarquicen la función social de el/la docente.

Así es que toda acción de fuerza que permita garantizar los derechos de los/as trabajadores/as la considero LEGÍTIMA, pero me pregunto si es la única herramienta que nos queda ya que los niños y niñas del sistema educativo bonaerense son los perjudicados.

La educación sin docentes es impensada, estos/as son la piedra angular de nuestro sistema y es menester jerarquizar su función, su rol en nuestra sociedad. Es por eso que lo invito a Ud y a todos/as los/as docentes a que exhortemos al gobierno provincial y nacional a:

– Generar políticas que realmente pongan a la educación en primera plana

– Ofrecer y asegurar mejores salarios

– Promover un plan nacional de innovación educativa y de capacitación docente

QUEREMOS MÁS Y MEJOR EDUCACIÓN PÚBLICA, DE NOSOTROS DEPENDE TAMBIÉN

Se trata de una situación complicada ya que el paro sigue en pie a pesar de la mejora de la oferta. En este sentido, Lacunza explicó: “ofrecimos que en los aumentos a los docentes vamos a pagar la inflación, cualquiera sea”.”Si la inflación es 18, aumentaremos 18, pero si llega al 25, aumentaremos el 25 por ciento. De esta forma, no van bajar su poder adquisitivo”, explicó.

“Los docentes nunca recibieron una propuesta tan flexible como esta, es un cambio de paradigma”, afirmó el ministerio, que detalló que el aumento se haría efectivo “de forma trimestral”.

No obstante, Baradel, el preceptor que fue ampliamente criticado por los docentes por no convocar a medidas de fuerza durante la gestión K, sorprende con una determinación inexorable: 40% de aumento o las clases no empiezan.

Teniendo en cuenta su pasividad durante los últimos años muchos se preguntan, en consonancia con Mendoza, si se trata de un redescubrimiento de su compromiso político o se trata de oportunismo político de este síndico cerca a Hugo Yasky y al kirchnerismo.