En puertas del conflicto docente recordamos algunos datos de Baradel

El ciclo lectivo corre riesgos de no comenzar este año. La cara del conflicto es Roberto Baradel, un personaje polémico que fue varias veces criticado por su estilo de vida acomododado. A continuación se reproduce una nota sobre uno de esos momentos tan cuestionados del dirigente sindical

Baradel paseando en lujoso shopping en Praga

Mientras los docentes en lucha en Tierra del Fuego son reprimidos por la gobernadora K.

Por Ariel Iglesias, Secretario de Organización, SUTEBA La Matanza

Nota publicada el Jueves 2 de junio de 2016 en http://www.laizquierdadiario.com/http://www.laizquierdadiario.com/

El Secretario General de Suteba, de la CTA bonaerense y de la Junta Ejecutiva de CTERA, Roberto Baradel, fue fotografiado mientras hacía compras en un centro comercial de Praga, capital de República Checa. Fue sorprendido dando un paseo por uno de los shopping más exclusivos de Europa Central, luego de participar de una cumbre de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El sindicalista docente aprovechó el viaje a la ciudad de Ginebra (Suiza) para participar de la 105º conferencia anual de la OIT para hacer un poco de turismo. A la conferencia asistieron otros dirigentes de la CTA como Pablo Micheli y Hugo Yasky.

Sin embargo, al finalizar la conferencia, en vez de viajar a Tierra del Fuego donde miles de trabajadores, docentes y estatales ya habían sufrido una brutal represión de la gobernadora del FpV Rosana Bertone y junto a Yasky y Micheli llamar a un paro nacional de CTERA y la CTA contra la represión, decidió seguir unos días en Europa y desviarse casi 1.000 kilómetros al este para ir a Praga a disfrutar de una visita a la histórica ciudad checa, un viaje al que los docentes de su gremio no pueden acceder.

Lo llamativo es que el gremialista no dejó pasar ni un día para hacer su “escapada” de compras. Este dato se desprende desde la propia página de la CTA, donde informaron que la comitiva argentina estaba invitada a la conferencia internacional de la OIT.

Desde Suteba declararon que “Roberto tiene derecho de ir a un shopping en Europa así como cuando vuelva puede ir a un restaurante en Argentina, pero los medios quieren tapar lo que sucede en el país”. ¡Qué vergüenza, cuánto descaro! Lo que omiten aclarar es que la burocracia sindical lleva una vida de ricos muy distinta a la de los trabajadores que dice representar y por eso es tan proclive a negociar y no luchar por los intereses de sus representados. No relaciona el hecho de vivir como ricos a su negativa a luchar y estar dispuestos siempre a entregar una a una las conquistas, en vez de organizar y desarrollar la potencia de los cientos de miles de docentes de todo el país para imponer sus demandas. No dice que la burocracia sindical de la CTA y la CGT son los principales responsables de impedir que los docentes y estatales junto a los trabajadores industriales y de servicios, pongan contra las cuerdas al gobierno entreguista y ajustador de Macri. La burocracia sindical directa o indirectamente está sosteniendo al gobierno de Macri. Por impedir que se ponga en acción la fuerza de millones de trabajadores y su capacidad de paralizar el país, para conseguir que la crisis la paguen los capitalistas. Por eso luchamos para barrer a la burocracia sindical de nuestras organizaciones y recuperarlas para las/los trabajadores.

Basta de dirigentes sindicales ricos

“Roby” tiene mala suerte, ya lo han escrachado viajando a Miami en primera clase, veraneando en el norte de Brasil, caminando en la fría Roma en Navidad y ahora en Praga. Es que Baradel, quien ejerce cargos en SUTEBA desde hace 1994, es decir que desde esa fecha no trabaja en ninguna escuela, no vive como un docente, vive como los ricos, como vive toda la burocracia sindical. No sabe lo que es vivir trabajando frente al grado (en sus últimos 25 años como “docente” solo trabajo 3 años, de 1991 a 1994) ni sabe lo que es vivir con $8.800 al mes en la provincia de Buenos Aires, bien alejado de la posibilidad de pasear por Praga y más preocupado por tomar el segundo cargo y tratar de llegar a fin de mes teniendo que estar entre 10 y 12 horas fuera de su casa, en escuelas que se caen a pedazos, con estudiantes que ni siquiera logran alimentarse adecuadamente. Ni que hablar de los trabajadores docentes de Tierra del Fuego y Santa Cruz que hace más de 90 días que están luchando y no han logrado que la central de Yasky y Baradel convoque a un paro nacional y ni siquiera han viajado a ambas provincias a estar en el frío acampe patagónico en las heladas ciudades de Ushuaia o Río Gallegos.

Recuperar los sindicatos para las/los trabajadores

Esto pone en evidencia que hay que recuperar los sindicatos para los trabajadores y cambiar los estatutos burocráticos de nuestras organizaciones, donde los dirigentes no tengan ningún privilegio. Esta es la propuesta de la Agrupación Marrón que integramos docentes del FIT, del PTS con independientes.

Basta de dirigentes ricos, atornillados a sus sillones y trabajadores pobres y reprimidos. Que todos los rentados al sindicato ganen igual que una maestra con 10 años frente al grado. Que todos los cargos sean revocables en asambleas de las Comisiones Directivas Seccionales y en la provincial. Por una comisión de veedores de las arcas del sindicato, para controlar la utilización de nuestros aportes, con representantes electos en asamblea. A su vez proponemos que todos los cargos sean elegidos cada 2 años. Para acabar con esta fábrica de burócratas que es el SUTEBA proponemos que solamente se pueda estar rentado por el sindicato, sin estar en la escuela trabajando, durante 1 mandato y luego volver a la escuela, sin que esto limite su participación en otro cargo sindical, pero sin estar rentado por el sindicato.