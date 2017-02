Ante la Justicia, Aranguren admitió que benefició a Shell

El ministro de Energía está imputado por comprar gas de la empresa que era dueño. Le presentó su declaración al juez de la causa.

El ministro de Energía, Juan José Aranguren, declaró ante la Justicia que benefició a Shell mientras era a la vez dueño de la compañía por no haber contado con otros competidores. Está imputado por incompatibilidades al contratar a su empresa por un precio más elevado que el que pudo haber conseguido de Bolivia. Los dichos del ex CEO se contradicen con los de un funcionario de alto rango del país andino, quien aseguró que nunca recibió un pedido de Argentina para aumentar el suministro.

En el Juzgado Federal de Luis Rodríguez, Aranguren dejó un escrito en el que justificó la importación de gas chileno a la compañía anglo-holandesa, como había mostrado El Destape en mayo del año pasado y que fue denunciado por los diputados del Frente Para la Victoria Rodolfo Tailhade y Martín Doñate.

El año pasado, el titular de la cartera energética le encargó gas a una filial de Shell para adelantarse a la llegada del frío invernal. En ese momento, ostentaba $ 16 millones en acciones de la casa matriz de la petrolera, además de haber sido presidente ejecutivo de la subsidiaria argentina hasta junio de 2015. Ambas situaciones violan la Ley de Ética Pública, que es lo señalado por los legisladores nacionales en su demanda penal.

Según Aranguren, se realizó el pedido a Chile “por la imposibilidad de importar más gas desde Bolivia (nuestra primera opción al ser el más barato y de más fácil acceso y programación) así como de regasificar más gas natural licuado”. “Se acudió al gas proveniente de Chile luego de agotada la posibilidad de suministro adicional de Bolivia”, le precisó al juez, según tuvo acceso NA.

Además, Aranguren aportó declaraciones hechas por el ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Luis Alberto Sánchez, publicadas por el portal Los Tiempos en el que el funcionario “reconoce los menores volúmenes enviados el año pasado” hacia la Argentina.

Ese mismo artículo aclara que el gobierno argentino cuestiona la capacidad de abastecimiento del boliviano. Sin embargo, Sánchez aclara que desde Energía nunca tuvieron “una propuesta para aumentar volúmenes”. Es decir, que Aranguren no les requirió primero comprar más, como estipula el contrato de importación y opuesto a lo que declaró hoy ante la Justicia.

Es más, el funcionario boliviano dijo: “Nosotros tenemos la capacidad de abastecer día a día. No hemos incumplido a Brasil, no hemos incumplido a la Argentina, no hemos tenido una propuesta para aumentar volúmenes”. No obstante, Aranguren decidió importar gas de Chile a un precio 128% más caro, y a British Gas, que pertenece a Shell.

El año pasado, por pedido del fiscal Carlos Stornelli, el juez Rodríguez realizó varios allanamientos para buscar documentación sobre la transacción, incluso en el edificio del Ministerio de Energía, el de YPF y también en la Oficina Anticorrupción.

