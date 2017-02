Roberto Navarro y la historia de la fallida victoria del FpV en 2015: “Jamás dije que ganó Scioli”

El periodista kirchnerista explicó el origen del furcio que dio como ganador al candidato en las últimas elecciones presidenciales.

Fue uno de los mayores bloopers de la televisión argentina. Antes de que cierren los comicios, más precisamente a las 17.59 del 25 de octubre de 2015, el canal C5N anunció que había ganado Daniel Scioli las elecciones presidenciales “por amplia diferencia”. Ahora, en una entrevista con Roberto Petinatto en el programa “La hormiga imperial” que se emite por el mismo canal del empresario kirchnerista Cristóbal López, Navarro hizo su descargo.

“Eso no sucedió. Acá (en el canal) había otro director antes, que el día de la primera vuelta puso un graph que decía ‘Ganó Scioli por amplia diferencia’. Los resultados los dan los conductores (Javier Díaz y Daniela Ballester), yo no soy conductor, ¿si? En ese momento los conductores no sé que dijeron pero el graph en las elecciones no lo deciden los periodistas, lo decide el de arriba de todo”, contó Navarro ante la consulta de Roberto Pettinato en su programa La hormiga imperial.

A su vez, el periodista afín al kirchnerismo sostuvo que en la calle lo cargan por el error del canal. “La otra vez un hombre me gritó en Aeroparque ‘Ganó Scioli’. Yo paré y le pregunté ‘¿Por qué me dice eso?’ Y me contestó ‘porque usted dijo que ganó Scioli’. Y yo le contesté, ‘No señor, cuando ganó Macri yo dije que ganó Macri'”, intentó despegarse.

Sin embargo, el archivo lo condena. Los videos de aquel domingo 25 de octubre de 2015 a las 17:59, un minuto antes del cierre de mesas contradicen al periodista.

“Bueno, si, Daniel Scioli ganó por una amplísima diferencia, yo diría claramente que por más de 3 millones de votos. Mejoró su performance de las PASO. Aparentemente Cambiemos se mantuvo en lo que sacó en las PASO y Scioli lo mejoró”, dijo en ese momento.

“Macri no ha podido mejorar la performance de las Paso. Todas las boca de urna están dando mas o menos las mismas diferencias. Macri no pudo sacarle la gente a (Sergio) Massa ni a (Margarita) Stolbizer. Vamos a esperar a los votos oficiales pero todo indica que Scioli superó los 40 puntos de votos (dando a entender que estaba la chance de no ir al balotaje)”, comentó aquel día.

