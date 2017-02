Los hijos de Báez dejaron claro que no protegerán a los Kirchner (ni a su padre)

Desde que estalló la causa por desvío de fondos de la obra pública, Lázaro Báez nunca culpó directamente a los Kirchner de las acusaciones que pesan en su contra.

Por su parte, Cristina Kirchner también fue categórica: “No soy socia de Báez, ni menos amiga”. Esa declaración había sido realizada en el marco de la causa en la que está imputada, que investiga la “matriz de corrupción en el Estado, a cargo del juez Julián Ercolini y del fiscal Gerardo Pollicita.

Sin embargo, en la causa Los Sauces SA, que investiga los negocios realizados por la inmobiliaria de los Kirchner, se encontró una enorme cantidad de documentación que prueba la relación comercial entre ambas familias.

El pacto de silencio fue mantenido por casi un año por Lázaro y Cristina, y sus respectivos entornos. Sin embargo, los hijos del empresario dejaron claro que no piensan cargar con ningún cargo de más.

Sin duda, el silencio de los jerarcas familiares tiene más que ver con protegerse de la información del otro más que de algún tipo de lealtad. Pero los hijos de Báez también parecen resignados a la idea de que su padre no puede salir indemne de este problema.

Leandro Báez fue el primero que “habló” ante la Justicia. Confesó haber firmado cheques para Los Sauces, pero responsabilizó a su padre por esas transacciones. También dio detalles sobre la relación entre Lázaro y los miembros de la familia Kirchner.

De acuerdo a Leandro, su padre mantuvo una relación comercial y personal con los Kirchner, principalmente con Néstor y Máximo; y habló sobre reuniones, asados y partidos de fútbol. También afirmó que en una oportunidad Cristina fue a comer a una de las estancias de los Báez.

Tal como había quedado en evidencia, el joven imputado confirmó que la relación se cortó definitivamente en abril de 2013, cuando estalló el escándalo por la “ruta del dinero K”.

Por su parte, Martín Báez prefirió atenerse a la estrategia de su padre y no respondió a las preguntas del juez Claudio Bonadio, solamente presentó un escrito. No obstante, sí apuntó contra su padre y su hermano, a quienes responsabilizó por los pagos de alquileres a los Kirchner. El alejamiento de Báez con sus hijos varones ya se presagiaba desde hacía una semana, cuando fue visitado en el día de su cumpleaños solamente por su ex esposa, sus dos hijas y su yerno.

En la causa también están citados Lázaro Báez, su hija, Luciana, Cristina Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia.