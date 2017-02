BARADEL AMENAZADO POR PALMOLIVE… ACUSO AMENAZAS PARA TENER CHOFER PARA SUS HIJOS Y CUSTODIA.

Denuncio en la justicia federal amenazas para tener custodia y chofer gratis para sus hijos preguntaos va una escuela estatal o privada .

Nunca Scioli le hizo lo que le hace a Vidal ten4od una clausula gatillo por arriba de la inflación. Antes quiso que el conflicto Docente se nacionalizara … O sea los sueldo que paga San Luis deben equiparase con los de la Rioja o Buenos Aires.. Pregunta a quienes representa a todo el país o a provincia de Buenos Aires.

El prófugo del jabón … no sabe cómo dinamitar a Vidal .no es por los decentes sino por los mandatos de CFK… Bueno no seamos extremos la vacaciones en el país Carioca, mientras engañaria a su mujer con cuna diputada . Esta trabajando para los docentes.

Si es verdad que todo queremos que el sueldo sea mejor a los docentes .. Pues cuidan a nuestro hijos…nunca se preguntaría si Baradel manda a sus hijos a una escuela privada…Va que mal pesado podría ser. Pero tienen custodia policía , con denuncias truchas eso sí es verdad .

Lo cierto que la causa en el IOMA son sus única amenazas en la época de color cuando podía tobar con el lanchero…

Quien escribe vio llevarse a Scioli los bolsos dela bonaerense… Bajo en Helicóptero, siendo EX EX EX… Gobernador …

A ver veamos las causas

Roberto Baradel, no le cierran ni los números, ni lo blanco.

Hace un paro antes de un feriado por protesta por una reforma administrativa en la provincia que nadie entiende como afecta a los docentes ya que acordó el aumento de paritarias …

Más allá de sus Viajes por Roma ( Ver video

O el viaje con una diputada K a Brasil ( ver

/ )

El Dirigente de Suteba está mucho más complicado cuando María Eugenia Vidal siga avanzando con el robo al IOMA:

NOVIEMBRE DE 2015

Una de las herencias más pesadas que recibirá la gobernadora electa María Eugenia Vidal cuando asuma la conducción de la Provincia el próximo 10 de diciembre será la delicada situación económico-financiera del Instituto de Obra Medico Asistencial (IOMA), hecho que pone en riesgo la salud de más de dos millones de afiliados.

Desde la Asociación de Profesionales del IOMA (Apioma), que desde hace años viene denunciando irregularidades en la obra social bonaerense, ayer realizaron una grave acusación por un desfalco superior a los 2800 millones de pesos que habría tenido lugar, entre los años 2014 y 2015, en el Instituto. Una simple comparación puede resultar muy útil para tomar conciencia de la magnitud de lo que estamos hablando: con $2800 millones se podrían construir cinco hospitales de alta complejidad, totalmente equipados.

El médico Idelmar Seillant, titular de APIOMA dijo que, “En un período de 16 meses, es decir, 2014 más parte del 2015, por estafas, asociaciones ilícitas, y sobreprecios, el sistema corrupto que gobierna el IOMA, junto a sus gremios adherentes como UPCN (conducido por Carlos Quintana), y Suteba (Roberto Baradel) le produjeron a la obra social una pérdida de $ 2800 millones. Así lo demuestran nuestras propias auditorías y las denuncias que hemos realizado ante la Fiscalía de Delitos Complejos de La Plata”.





Seillant también afirmó que, en las últimas semanas, unos 400 militantes K pasaron a la planta permanente de la obra social, comprometiendo la próxima gestión que asumirá el 10 de diciembre y engrosando significativamente los gastos de personal.

“La mayoría de estas personas pertenecen a UPCN y al Frente para la Victoria, que son lo mismo. Es muy grave lo que está ocurriendo y sabemos que hay funcionarios que están destruyendo documentación muy importante porque tienen miedo de ir presos después del 10 de diciembre”.

Cabe recordar que los profesionales médicos que forman parte de APIOMA son los que denunciaron, en su momento, la millonaria estafa con medicamentos oncológicos (recetados a afiliados fallecidos), que terminó con funcionarios presos: Sergio Massaccesi, ex jefe del departamento Auditoría y Fiscalización Farmacéutica; y a Marcelo Piergiácomi, ex subdirector del área Farmacia y Bioquímica. Ambos estarían relacionados a dirigentes de UPCN que también regentearían otros negocios turbios como las internaciones domiciliarias y las contrataciones directas. Asimismo, en la actualidad, la mayoría de los responsables de las 200 delegaciones que tiene el IOMA en la Provincia reportarían directa, o indirectamente, a este gremio.



Cabe recordar que el IOMA es gobernado por un directorio, cuyo presidente y vice son designados por el gobernador. Esto lugares son ocupados actualmente por Antonio La Scaleia, ex médico personal del ex vicegobernador y ex intendente de La Matanza, Alberto Balestrini, y el ex diputado provincial Roberto Passo. A su vez, en las vocalías hay dos representantes gremiales – la dirigente del Suteba, Patricia Viviana Nisembaum, que responde a Roberto Baradel- y Luis Pérez, quien actualmente es el secretario de Finanzas de UPCN y está ligado con Quintana.

Ambos gremios actualmente están unidos políticamente y forman parte del Frente para Victoria, brindándole apoyo político y económico a la candidatura presidencial de Daniel Scioli. También respaldaron a Aníbal “La Morsa” Fernández, que sufrió una contundente derrota en las elecciones de octubre en la Provincia, en lo que fue el peor resultado obtenido por el Partido Justicialista desde 1983.

“La participación de estos sindicatos es total en las irregularidades ya que, como vocales, han protegido todos los convenios. Estamos hablando de grandes negociados con la industria farmacéutica, con gerenciadoras, casas de prótesis, empresas de traslados, empresas de prestaciones domiciliarias. Hasta firmaron resoluciones que quitan las auditorías médicas de terreno y de esta forma eliminaron los controles de calidad que determinan si realmente se concretan distintas prestaciones”, dijo Seillant. Y concluyó: “También permitieron la tercerización del servicio de limpieza, quitaron las licitaciones públicas en los procesos de adquisición de suministros y direccionaron compras, permitiendo sobreprecios”.

En los últimos meses, para no quedar asociados en estas irregularidades, Sindicatos Municipales que también formaban parte del directorio, y ocupaban una vocalía, decidieron dar un paso al costado. Y lo mismo habría ocurrido con el representante del Centro de Oficiales Retirados de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Lo más grave es que todos estos negociados se hacen a costa de la salud de los afiliados y de sus familias que, cada vez más, padecen serias dificultades para contar con una mínima cobertura médica y farmacológica.

Fuente: Hoy La Plata

///

DETALLES

Denuncian que, por estafas y sobreprecios, la obra social perdió $2800 millones. Los gremios Suteba y UPCN, conducidos por los dirigentes kirchneristas Roberto Baradel y Carlos Quintana, tienen participación en el directorio del IOMA. Masivo pase a planta permanente de militantes K

EN FOCO

Los responsables tienen que ir presos

“Las masas avanzarán con sus dirigentes a la cabeza o con la cabeza de sus dirigentes”, decía Juan Domingo Perón. Y tendrían que tenerlo muy presente aquellos dirigentes sindicales que, durante la mal llamada década ganada, hicieron negociados en beneficio propio, siempre a espaldas de los trabajadores.

Ahora bien, lo que resulta imperdonable es que estos negociados generan muerte y enfermedad. Precisamente, esto es lo que ocurre en el IOMA ya que, a medida que se va saqueando la obra social, se está poniendo en riesgo la vida de miles y miles de afiliados.

En los últimos años, en las páginas del diario Hoy, relatamos infinidad de penurias que tienen que atravesar personas seriamente enfermas, y sus familiares, intentando que el IOMA le cubra el costo de una prótesis, un medicamento o una intervención quirúrgica. Y no pocas veces tienen que recurrir a la Justicia, atravesando un proceso engorroso que termina dañando aún más su salud. En ese sentido, no son pocos los casos de pacientes que lamentablemente terminaron perdiendo la vida esperando que el IOMA les reconociera lo que efectivamente les correspondía.

Una situación muy similar se generó, años atrás, cuando se conoció la vinculación del sindicalista Juan José Zanola con la llamada mafia de los medicamentos adulterados. La infamia superó todos los límites ya que, producto de ese accionar, se murieron trabajadores y trabajadoras. Hoy Zanola está con prisión domiciliaria, a la espera del juicio oral. Igual destino deberían tener todos los involucrados en el saqueo a la obra social bonaerense.

Quién es quién en la obra social

Antonio La Scaleia: Es el presidente del IOMA desde el año 2010. Le dicen “El Tano” y tiene una dilatada trayectoria en el organismo que data de finales de los años ‘90, cuando asumió como director general de Prestaciones. La Scaleia es oriundo de La Matanza y desembarcó en la obra social de la mano del Justicialismo de la Tercera Sección Electoral.

Roberto Jorge Passo: Fue secretario general del sindicato de empleados del Automóvil Club y se desempeñó como diputado provincial hasta diciembre de 2011. Fue precandidato a intendente del Frente para la Victoria en Tigre. También apoyó al ex intendente kirchnerista de Necochea, Horacio Tellechea, que se hizo famoso luego del escándalo generado tras inaugurar una pelopincho y que terminó siendo echado por el Concejo Deliberante local. Passo es el vicepresidente del IOMA.

Jorge Pumo: Es vocal del directorio. Estuvo interinamente a cargo de la vicepresidencia del IOMA hasta diciembre de 2011. Responde a La Scaleia y también fue director de recursos humanos del instituto. Además, fue director de la regional La Matanza.

Patricia Nisembaum: Es la vocal docente, designada por el gremio Suteba, que conduce el kirchnerista Roberto Baradel. Antes de llegar a IOMA, fue presidenta del Consejo Provincial de Buenos Aires de la obra social Osplad.

Luis Pérez: Es el secretario de Finanzas de UPCN y responde sin cortapisas a Quintana. Asumió en reemplazo de Osvaldo Romanatti, que renunció por disidencia con la conducción del gremio.

CAUSAS PENALES

Los muertos que se usan para hacer negocios

-Causa IPP Nº 06-00-37646/11

En esta causa fueron detenidos y procesado los funcionarios del IOMA Marcelo Piergiácomi, subdirector del área Farmacia y Bioquímica; y Sergio Massaccesi, jefe del departamento Auditoría y Fiscalización Farmacéutica. Ambos están vinculados con el gremio UPCN que conduce Quintana. Los profesionales de APIOMA denunciaron que afiliados fallecidos por cáncer no se los daba de baja del sistema, se los mantenía con tratamientos activos y oncológicos, a los cuales se le recargaban drogas que sus médicos no le habían indicado. Era todas drogas oncológicas onerosas, que demandaron sumas millonarias.

Internaciones domiciliarias truchas

-Causa IPP-denuncia 37646/11

Se presentaron denuncias de unos 850 afiliados que nunca recibieron el módulo de internaciones domiciliarias que el IOMA, supuestamente, estaba pagando. Eso no es todo: los módulos estarían armados de forma tal de favorecer a empresas cercanas al poder político y sindical, estando involucrado directores centrales y regionales, y funcionarios provinciales.

Según Seillant, la situación es sumamente grave ya que “hemos detectado que empresas contratadas, que perciben sumas muy importantes, no cumplen con los servicios y ofrecen cheques de 3 mil o 4 mil pesos para que los afiliados, a lo que deberían atender, le paguen a una empleada doméstica para que los cuide. Asimismo, el personal de varias de estas empresas no está registrado en el IOMA ni en el Ministerio de Salud, con lo cual se está metiendo gente en la casa de los afiliados que nadie sabe quién es y que nadie controla”

Sobreprecios en prótesis

-Causa Nº 25934/12

Se trata de una operatoria realizada para favorecer a un grupo de empresarios relacionados con los funcionarios del IOMA. Facturarían sobreprecios del 600% en pesos y de hasta el 100% en dólares, existiendo claras sospechas de la connivencia de funcionarios del IOMA. Según los denunciantes, estas operaciones se realizarían “sin licitación pública, direccionando las adjudicaciones, compras y suministros. Todo fue gestionado por administrativos vinculados a UPCN”.

Irregularidades con mobiliarios

-Causa Nº 25932/12.

Denunciaron que costosos mobiliarios fueron renovados cuatro veces en dos años, abonando sobreprecios y realizando pagos a empresas fantasmas. Desde Apioma también detallaron que hasta se estaría pagando alquileres de locales que triplican los valores de mercado, como así también se estarían realizando depósitos y traslados de cajas o material de auditoría sin control.

Gerenciadoras favorecidas

-Causa Nº 37311/13

Según Apioma, se habrían permitido gastos administrativos y pagos especiales sin fundamentar a las gerenciadoras, quitando la auditoria del IOMA conformada por profesionales independientes, para favorecer a estas empresas.

Incumplimiento a niños discapacitados

-Causa Nº49735/13

Los denunciantes aseguraron que se realizaron pagos completos a módulos de Nutrición Domiciliaria, destinados a niños con capacidades diferentes, que no se cumplieron.

“Las maniobras consisten, por ejemplo, en poner o hacer pasar un diagnóstico que no se condice con la realidad. Por ejemplo, nos hemos encontrado con chicos a los que se les prescribe una bomba de infusión de alimentos y cuando vamos al terreno nos encontramos que son niños que comen a cuchillo”, dijeron desde Apioma.

Negocios que no huelen bien

-Causa Nº49734/13

La denuncia consigna el servicio de limpieza en las instalaciones del IOMA es prestado por empresas que no cumplieron con los establecido en el pliego (cantidad de personal, por ejemplo), pese a lo cual desde la obra social se les sigue pagando montos millonarios.

Cheques voladores

Causa Nº44949/13

La denuncia versa sobre la emisión de cheques falsos e irregulares por parte de funcionarios y administrativos del IOMA. Según los denunciantes, esos cheques voladores hasta habrían sido utilizados por parte de funcionarios de la obra social hasta para comprar dólares y también se habría utilizado para instrumentar mecanismos de pagos clandestinos.

Cuando el remedio es peor que la enfermedad

-Causa Nº44947/13

En la presentación penal se consignan graves irregularidades en el direccionamiento de medicamentos del Plan MEPPES, el programa que contempla una cobertura al 100% en remedios de elevado costo, que son necesarios para el tratamiento de patologías especiales o de alto impacto sobre la salud. Según los denunciantes, desde IOMA se favorecerían a determinado laboratorios y les permite a determinadas farmacias realizar recetas falsas y troqueles apócrifos por cifras millonarias. En las maniobras estarían involucrados funcionarios del gobierno de Scioli.

Un negocio que anda sobre ruedas

-Causa Nº39480/13

Según los profesionales de APIOMA se registraron numerosos traslados -.ambulancias, combis y remisses- sin control en los kilómetros recorridos y de la complejidad que deben tener. “El IOMA los paga sin auditoria en terreno, no sabemos la calidad que se le ofrece al afiliado en cada prestación. Es decir facturarían kilometrajes y viajes inexistentes. Los directores regionales y centrales habrían direccionado las contrataciones a determinadas empresas de remisses y de ambulancias para favorecer esas firmas. Y permitieron que se trasladen varios afiliados del IOMA en camionetas y combis, cuando la obra social lo pagaría como precio unitario, es decir, por afiliado.

Prácticas bioquímicas en la mira

-Causa Nº50156/14

Se habilitaron convenios con la Federación de Bioquímicos de la Provincia de Bs As, sin control por parte del IOMA. “Se cápita por millones, pero a la gran mayoría de afiliados se les cobra igual”, dice la presentación penal. La Federación Bioquímica de Buenos Aires (FABA) y el IOMA tienen un convenio vigente que implicaba, el año pasado, una recaudación mensual de al menos 30 millones de pesos mensuales, en concepto de la cápita que paga la obra social y los bonos que abonan los afiliados por las prácticas realizadas. Según denuncian numerosos afiliados, habría prácticas de laboratorio que no serían reconocidas, lo que lleva a que tengan que pagar de su bolsillo el costo del análisis o estudio, que supera varias veces lo estipulado por el IOMA. Para recuperar el dinero, los afiliados deben pedir al directorio del Instituto el reintegro del dinero aportado. Pero el 90% de los afiliados que pagan prácticas bioquímicas no recurren a este camino ante los extenuantes trámites que deben realizar, que suelen demandar no menos de 8 meses, lo que implica –con la inflación actual- una pérdida del valor del dinero que deben recibir.

La trampa del convenio radica en que la FABA se autocontrolaría. La auditoría es realizada en el mismo seno de la Federación, quedado a criterio de esta institución cuáles son las prácticas que tienen cobertura del IOMA y cuáles no.

Nepotismo al extremo

-Causa Nº24350/13

Se habrían instrumentado diversas maniobras para que amigos y familiares de actuales funcionarios del IOMA, como así también de sindicalistas de UPCN; engrosen la planta de personal de la obra social. “Muchos de los denunciados por corrupción lograron que sus hijos fuerano nombrados en la obra social”, denunció Seillant.

Ausencia de auditorías

-Causa Nº22563/14

Desde Apioma denunciaron que el Directorio del IOMA, con presencia de los vocales de UPCN y Suteba, decidieron eliminar las auditorias propias de la institución para favorecer negocios oscuros. Nos referimos a auditorias contables, de gestión y de terreno dejando al instituto sin instancias de contralor. “Ahora Solo se puede realizar una seudoauditoría y fiscalización en papeles, sin ver a los afiliados”, remarcan los querellantes.

La internación de Balestrini

-Causa IPP Nº27577/14

Una de las denuncias más espinosas que fue impulsada por Apioma en la Justicia alude a la internación domiciliaria del ex vicegobernador Alberto Balestrini. “Se está pagando 124 mil pesos por mes, cuando cualquier otro afiliado, con igual patología, le pagaría no más de 56 mil pesos mensuales. Creemos que el vicegobernador, como el resto de los afiliado, se merece la mejor atención, pero lo que está pagando es carísimo y evidentemente no hay ningún tipo de control”, dijo Seillant a Hoy.

La cadera del escándalo

Uno de los escándalos más resonantes que también llegó a la Justicia fue la denuncia de que se habría favorecido a Ofelia Wilhelm, la madre de la presidenta Cristina Kirchner, con un reintegro por una operación de cadera a la que fue sometida el año pasado. Concretamente, el directorio de la obra social le reintegró a Ofelia –vía trámite de excepción- el 100% de los gastos de una operación que se le practicó en la cadera. Eso no fue todo: también avaló la compra de una prótesis importada y se fijaron valores que estarían muy por encima de lo que el Ioma paga por intervenciones de iguales características.

El 19 de mayo de 2014, Wilhelm se internó por una fractura de cadera en el Sanatorio Otamendi, que es un centro no prestador del IOMA. Tras recuperarse de la operación, la familia de la Presidenta inició un trámite solicitando el reintegro del 100% de los gastos ocasionados. Ahora bien, según denuncian los auditores médicos que forman parte de Apioma, “a cualquier afiliado del IOMA este trámite le saldría denegado por la auditoria por ser una práctica habitual en cualquier institución categórica IV de la provincia de Buenos Aires”.

Agregaron: “al ser la afiliada mayor de 75 años no corresponde la prótesis solicitada (prótesis importada) y al haber sido la afiliada o sus familiares los interesados en que sea atendida en un centro no prestador, en el mejor de los casos sólo se le podría reconocer eventualmente los valores de nomenclador IOMA”.

Cabe destacar que, si bien no incluye al sanatorio Otamendi, el IOMA tiene en su cartilla de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que incluyen a otros importantes centros asistenciales con convenios y cobertura del 100% para la realización de la práctica en cuestión. A saber: Fundación Favaloro, Hospital de Clínicas, Hospital Italiano, Instituto Fleni, Sanatorio Güemes, entre otros. Pese a ello, por una decisión política que se habría adoptado en las más altas esferas gubernamentales, el directorio de la obra social, en la reunión con fecha del 14 de julio y del 22 de septiembre de 2014, igual aprobó los siguientes trámites a favor de la mamá de Cristina:

Las diferencias son notables: mientras que a la madre de la presidenta le desembolsaron $ 181.807.86, si otro afiliado hubiese realizado el mismo trámite de excepción, por un operación idéntica, realizada en la misma clínica, casi con seguridad se le hubiese devuelto solo $38.817,88, es decir, el 21,3% de lo asignado a Ofelia