Podemos disparó contra Macri y dejó un guiño al kirchnerismo: “Vamos a volver”

El diputado Íñigo Errejón atacó al presidente argentino y pidió por la liberación de Milagro Sala.

Antes de que el presidente Mauricio Macri llegara al Congreso de los Diputados de España, Iñigo Errejón, legislador del partido de los indignados Podemos, hizo sentir la resistencia contra la visita del jefe de Estado. Además, lo comparó con Mariano Rajoy, del Partido Popular, y terminó con un guiño al gobierno a la oposición argentina.

“Es evidente que el señor Macri es de los suyos cuando el señor Macri en un año de gobierno ha aplicado un tarifazo de gas, agua y electricidad, tiene en un año de gobierno un saldo de 200.000 despidos al mismo tiempo que salen los Papeles de Panamá”, dijo el diputado.

“Es evidente que el señor Macri es de los suyos cuando aplica una política que básicamente asume que cuando hay más pobres, en lugar de combatir la pobreza, hay que combatir a los pobres y por eso Milagro Sala lleva un año encarcelada”, agregó. A unos pocos escaños, estaba la vocera del partido, Irene Montero, quien llevaba puesta una camiseta blanca con letras negras con el lema “Liberen a Milagro”.

“Al pueblo argentino, a la mayoría que sufre el maltrato y los recortes de Macri, le vamos a decir solo una cosa: aguanten, no aflojen, que vamos a volver”, fue el mensaje que envió a los argentinos.

“Nosotros no le vamos a pedir [al oficialismo] que no se lleve bien con el señor Macri y le vamos a escuchar con todo el respeto institucional aunque sea de los suyos y no de los nuestros”, añadió Errejón.

