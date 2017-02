Moisés y los diez mandamientos, de la tele al cine

El próximo jueves se estrenará en las salas cinematográficas de la Argentina la versión fílmica de la exitosa telenovela brasileña que rompió el rating nacional

Uno de los fenómenos más relevantes de los últimos tiempos y que revolucionó la pantalla chica fue la producción audiovisual llamada Moisés y los diez mandamientos. Protagonizado por Guilherme Winter (Moisés), Sidney Sampaio (Josué) y Giselle Itié (Zípora), contó con más de 250 capítulos que conformaron dos extensas temporadas y fue emitido en diferentes países.

Escrita por Vivian de Oliveira y dirigida por Alexandre Avacini, la novela se basó en la historia de Moisés, tomando como eje a algunos de los libros que componen la Biblia. El relato expresa la historia de vida del líder hebreo, destacando el encuentro con Dios en el Monte Sinaí, las plagas lanzadas sobre Egipto, su participación en la liberación de su pueblo, el tránsito por el Mar Rojo, la revelación de los diez mandamientos, la travesía de cuarenta años en el desierto y la llegada a la tierra prometida.

Desde su emisión, se convirtió en uno de los programas más aclamados en el primetime, superando en los niveles de audiencia a otros de gran trascendencia como El clon y Avenida Brasil, entre otros.

En la actualidad y debido al éxito obtenido, los responsables de Moisés y los diez mandamientos realizaron una película basándose en el programa televisivo, lo que significó una hazaña innovadora para las producciones de este tipo porque ambos proyectos contaron con el mismo elenco.

A través del material obtenido en dos temporadas de la novela, más otras escenas rodadas en el set de filmación, los realizadores editaron la película que ya es un éxito de taquilla en su país de origen, superando los 11 millones de espectadores.

El momento tan esperado

Esta semana llegará a nuestro país la megaproducción brasilera de la que todos están hablando. El filme estará en la pantalla grande de los cines y este medio tuvo acceso a una entrevista íntima con los protagonistas de la ficción a propósito de la rueda de prensa realizada en una sala ubicada en Palermo.

Durante la charla extensa e íntima, los intérpretes principales se expresaron sobre los procesos para conformar sus personajes, tanto las arduas preparaciones físicas, como las investigaciones históricas realizadas, y, claro, las extensas jornadas de rodaje. También brindaron declaraciones sobre los frutos cosechados en esta gran hazaña audiovisual.

—¿Cómo construyeron a los personajes? ¿Los acercó más a Dios?

GW:—Para encarnar mi rol, apelé a la Biblia y a un libro llamado Los caminos de Moisés, que tenía unos textos muy importantes y una serie de fotografías que me mostraron algunas geografías muy descriptivas. Además busqué información sobre otros líderes como Martin Luther King, Ernesto “Che” Guevara, Jesús, entre otros. Creo que lo importante fue el discurso construido por ellos que buscaban llegar a la gente y eso es lo que tomé de cada uno.

Tenían una luz y un carisma muy particular. Estoy agradecido de haber transitado esta experiencia maravillosa. Fue un trabajo arduo pero muy gratificante. Anteriormente, interpreté a un personaje bíblico y luego me llegó la propuesta para encarnar a Moisés. Si no hubiera tenido una experiencia similar anterior, no sé si habría podido aceptar este rol, porque este tipo de personajes tienen mucha densidad y exigen un compromiso diferente a la de otra interpretación.

En cuanto a la preparación física, hice ejercicio y me cuidé muchísimo en la alimentación porque había mucha exigencia en las escenas de lucha y extensas caminatas. Por otro lado, soy creyente pero no practicante acérrimo.

GI:—La telenovela nos llevó un trabajo de dos años y otros tantos meses rodar las escenas de lo que sería la película. Pude interpretar a Zípora, que fue la primera feminista de la historia, una mujer muy fuerte y capaz para esa época. Ella fue el claro ejemplo de que existe la igualdad desde tiempos remotos. Para conocer aún más sobre la población y las costumbres de ese momento histórico, recurrí a obras de género y también vi muchos documentales audiovisuales.

Además, tuve que convivir y compartir algunos ratos con las ovejas porque mi personaje es una pastora, que luego le enseñará el oficio a Moisés, quien se convertirá en su esposo.

En mi vida, siempre tuve una creencia fuerte en la religión pero me acerqué aún más después del rodaje de ambas producciones.

SS:—Para mí, fue un enorme aprendizaje como ser humano y también como actor. Fue el trabajo más exigente que tuve pero también el que más me acarició con sus resultados. Es un logro que llevaré a lo largo de toda mi carrera, porque me dejó muchísimas cosas. Compartí mis días con un elenco maravilloso. Además, pudimos trascender la pantalla, llegar a otros países, conocer a los fanáticos y poder conversar cara a cara con ellos.

—¿Creen que hay un furor reciente en las producciones bíblicas? ¿El mensaje de la película es importante?

GW:—Siempre me gustaron las películas con historia, con contenidos fuertes. La novela fue un éxito en Brasil, y ahora en otros países, cruzando varias fronteras. Las personas la eligen por la cuestión de la fe, porque es una forma de combatir estos momentos tan raros que estamos viviendo. Me refiero al egoísmo de cada individuo, la ignorancia por el otro, la escasa importancia alrededor del prójimo, las guerras, el consumismo exacerbado, entre otros.

GI:—Hoy en día lograr participar de un proyecto que hable sobre el amor y la fe es maravilloso. Tenemos que brindar un mensaje importante y positivo. Con la realidad compleja que estamos viviendo, tenemos la obligación de ofrecer ficciones que hagan pensar al público.

SS:—Creo que es un momento de gran aceptación por parte del público, tanto de la novela como de la película, porque transmite un mensaje muy positivo. Todo lo que es positivo hace bien, y es un tiempo en el que estamos necesitando estos sentimientos.

El enojo de las fans con el filme

Diario Hoy tuvo la posibilidad de asistir al preestreno de la cinta, y comprobó el enojo de los fanáticos de la novela con las imágenes que vieron durante la proyección.

Lo que comprobaron es que la cinta que se estrenará este jueves en los cines de todo el país es solamente una versión reducida de la novela, que contó con más de 250 capítulos y que solo posee algunas escenas rodadas nuevamente para esta incursión al séptimo arte.

También algunos estaban enojados con el doblaje; por ejemplo, en un momento un personaje bíblico muy importante llama a una mujer diciéndole: “Eh, amiga”, una expresión que no tiene mucho rigor histórico ni geográfico.

