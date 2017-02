Futbolista inglés desplaza a Tevez como el mejor pago del mundo

Según anuncian los medios ingleses, la corona de jugador mejor pago del mundo le duró muy poco a Carlos Tevez. Antes del martes de la próxima cerrada, cuando cierra el mercado de pases en el fútbol chino, se anunciaría el traspaso del inglés Wayne Rooney, quien pasará a cobrar 65,5 millones de dólares por temporada.

Si bien todavía no se dio a conocer el equipo que realizó la oferta, una caso similar al de Lucas Alario, en Inglaterra lo dan como un hecho. Hasta el entrenador del Manchester United, José Mourinho, habló de la probabilidad concreta de que quedarse sin el delantero para el resto de la temporada: “Por supuesto, no puedo garantizar que se vaya a quedar. Lo que sí puedo garantizar es que si Wayne se va algún día, no será porque yo quiera que se vaya. Jamás echaría, o trataría de echar, a una leyenda para que se vaya de este club”.

De concretarse el pase, Rooney pasará a cobrar 25,5 millones de dólares más Tevez, desplazándolo al segundo lugar entre los mejores pagos del mundo. En total cobrará u$s 1,2 millones por semana.

http://www.ambito.com