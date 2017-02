En diálogo con La Nación, Delpo explicó los motivos que lo llevaron a ausentarse del Abierto de Australia: “No fui porque quedé exhausto, no estaba para ser competitivo. Quedé realmente cansado física y mentalmente, no fue un año normal. Tenía dolores que ni conocía. Durante toda la temporada fui emparchando mis problemas, fui acomodándome lo mejor que podía para jugar un torneo más, un partido más”. Y agregó: “Después de haber estado como estuve con la lesión, me dije que era momento de disfrutar, de parar la pelota y volver a salir al circuito cuando realmente esté en condiciones. Me entrené para que el físico me dure todo el año, toda la temporada, para no dar diferencias desde lo físico como el año pasado donde mis problemas no eran tenísticos, eran físicos”.