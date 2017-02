Citaron a indagatoria a Sabbatella por abuso de autoridad

El juez Claudio Bonadio lo llamó por su actuación como titular del Afsca.

Martín Sabbatella y otros siete ex directores del Afsca fueron citados a indagatoria por el juez Claudio Bonadio acusados de “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes del funcionario público” por su actuación al frente del organismo y la aplicación de la Ley de Medios.

El referente de Nuevo Encuentro deberá presentarse el 4 de abril. Los otros citados son la ex directora de Adecuación y Transferencias, Lorena Di Filippo, el ex director de Asuntos Jurídicos Sergio Zurano, y los ex directores Alberto Schiffer, Eugenio Saavedra, Néstor Avalle, Eugenio Rinesi y Guillermo Pérez Vacchini.

En el caso de Sabbatella, la acusación recae por presentarse en las oficinas del Grupo Clarín para notificarlo de resoluciones del Afsca. Además, en una de estas ocasiones un juez había suspendido el procedimiento, por lo que el ex funcionario incumplió la orden judicial.

El conflicto se había intensificado en ese momento porque el Afsca rechazó el plan de adecuación voluntario del Grupo y ordenaron la adecuación de oficio.

La decisión de Bonadio se remonta a un fallo del juez en los Contencioso Administrativo Pablo Cayssials que había resuelto la nulidad de la adecuación de oficio de Clarín por constituir “un medio indirecto para restringir la libertad de expresión”.

Además, hizo hincapié en que era “de público y notorio conocimiento el vínculo que existía entre el titular de la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual –señor Martín Sabbatella- y las autoridades del Gobierno”.

