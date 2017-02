Denuncia de Nisman: el juez Ariel Lijo intimó a Cristina Kirchner para que designe abogado

Los imputados tienen que emitir opinión sobre un pedido del juez Claudio Bonadio

El juez federal Ariel Lijo, a cargo de la investigación iniciada por la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por encubrimiento del atentado a la AMIA, intimó a la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner para que designe abogado en ese expediente donde está imputada.

Hasta el viernes pasado, la ex Presidente no había nombrado un asesor letrado en la causa en la que también están imputados, entre otros, el ex canciller Héctor Timerman, el diputado nacional por el Frente para la Victoria, Andrés Larroque, y Luis D’Elía, quienes sí tienen defensores.

Nisman, que estuvo a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación AMIA hasta su muerte, había denunciado la existencia de “un plan delictivo destinado a encubrir y dotar de impunidad a los ciudadanos de nacionalidad iraní imputados” por la voladura de la mutual del barrio de Once. El ex fiscal acusó a Cristina Kirchner, a Timerman y a otros dirigentes kirchneristas, de haber montado ese plan. Todos los denunciados negaron los cargos.

La causa se abrió debido a un decisión de la Cámara de Casación a fin de 2016 y le tocó por sorteo a Lijo. El fiscal sigue siendo Gerardo Pollicita, quien en 2015 había impulsado la investigación cuando el expediente estaba en manos del juez Daniel Rafecas. Luego de la apertura del caso, Lijo le delegó la pesquisa a Pollicita, quien solicitó varias medidas de prueba y amplió la imputación: sumó nuevos investigados -como Carlos Zannini y Oscar Parrilli entre otros- que originalmente no habían sido acusados por Nisman.

Lijo intimó a la ex presidente para que designe abogado debido a que todos los imputados en la causa deben expedirse acerca del planteo de inhibitoria que hizo el juez Claudio Bonadio, para que el expediente iniciado a partir de la denuncia de Nisman se acumule con una causa que está en su juzgado.

Bonadio tiene abierto un expediente en el que está imputado Timerman, debido a que en una grabación de una comunicación telefónica, el ex canciller hablaba –con dirigentes de la AMIA- de la responsabilidad de los iraníes en el atentado terrorista del 18 de julio de 1994.

Lijo debe contestar el pedido realizado por Bonadio, pero necesita que los imputados respondan a esa requisitoria. Es por eso que el juez intimó a la ex jefa de Estado.

El magistrado -según pudo reconstruir Infobae a partir de fuentes de la investigación- mandó una notificación a la casa de la calle Mascarello 441 en la capital de Santa Cruz, donde vive Cristina Kirchner. Lo hizo a través de la Delegación Río Gallegos de Policía Federal para que la ex Presidente conociera de la intimación.

Por Omar Lavieri

http://www.infobae.com