Glaucoma: la importancia del diagnóstico precoz

A nivel mundial la Organización Mundial de la Salud estima que 4,5 millones de personas están ciegas a causa del glaucoma, 60 millones de personas padecen esta enfermedad y se prevé que para el año 2020 ascienda a 80 millones. En Argentina, lo padecen más de un millón de personas.

Por tal motivo y en coincidencia con la celebración de la Semana Mundial del Glaucoma, el viernes 17 de marzo, el Consejo Argentino de Oftalmología llevará a cabo su habitual Campaña Nacional de Prevención de Ceguera por Glaucoma. Será gratuita y abierta a toda la población.

La atrofia del nervio óptico es irreversible y si no se trata lleva a la ceguera. Por tal motivo, los Doctores coordinadores de la Campaña: Daniel Grigera, María Angélica Moussalli y Alejo Peyret, precisan que: «Se trata de una enfermedad silenciosa y primera causa de ceguera irreversible en el mundo, por lo que es de suma importancia que se conozca qué es el glaucoma para incitar a la gente a que se efectúe exámenes oftalmológicos periódicos, al menos una vez al año, a fin de llegar a un diagnóstico temprano, ya que el síntoma aparece cuando ya se perdió el 80% del campo visual».

Finalmente es importante señalar que la Campaña Nacional de Detección de Glaucoma que organiza el CAO, desde 1997, es una iniciativa en conjunto con la Asociación Argentina de Glaucoma y la Fundación para la Investigación del Glaucoma, en coincidencia con la celebración de la Semana Mundial del Glaucoma que impulsa la World Glaucoma Association. Hasta 2016, más de 60.000 pacientes han sido controlados en el contexto de este emprendimiento solidario.

Resumen

-¿Qué es? Es una campaña nacional de detección del glaucoma, una patología que no suele presentar síntomas en sus comienzos pero que, si no es tratada a tiempo, puede desembocar en ceguera.

-¿Quién la organiza? El Consejo Argentino de Oftalmología, la institución que nuclea a todos los oculistas del país.

-¿A quién está dirigida? A toda la población, sin límites de edad.

–¿Cuántos días dura? Solo uno, el viernes 17 de marzo de 2017.

-¿En qué sedes y horarios? Habrá sedes en todas las provincias argentinas. Cada sede decide el horario en el que atiende. Los datos se publican en la web de la campaña.

-¿Tiene algún costo para los pacientes? No, es absolutamente gratuito.

-¿En qué consiste la campaña? Se efectúan controles de presión intraocular y exámenes de la papila del nervio óptico con el objetivo de detectar o descartar síntomas de glaucoma.

-¿Son exámenes dolorosos? No, son totalmente indoloros.

-¿Cuánto tiempo dura la atención médica? Todo se realiza en un par de minutos.

-¿Tengo que pedir turno? No, se atiende por orden de llegada.

-¿Qué sucede como resultado del examen? Se comunica al paciente en pocos minutos si hay indicios de que está desarrollando una patología o no y se le informan los pasos a seguir.

Contará con el apoyo de Transitions Optical, se llevará a cabo en varios hospitales, clínicas, consultorios públicos y privados adheridos a la iniciativa, los cuales atenderán en forma totalmente gratuita a todas las personas que se acerquen voluntariamente. Durante la misma, médicos oftalmólogos de diversas provincias del país y Capital Federal, medirán la presión intraocular y examinaran la retina para determinar el estado del nervio óptico.

www.diarioel9dejulio.com.ar