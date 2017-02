Donald Trump sobre la gestión de Barack Obama: “Heredé un desastre”

El presidente de Estados Unidos también negó tener alguna relación con Rusia.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, brindó una conferencia de prensa en la que dijo que su Gobierno está realizando “increíbles avances” y criticó el legado de su antecesor, Barack Obama. “Para ser honesto, heredé un desastre. Es un desastre, en casa y en el extranjero”.

El republicano dijo que entre los problemas que enfrenta, están “los puestos de trabajo que se están yendo del país, los salarios bajos y la inestabilidad masiva en el exterior, Oriente Medio y Corea del Norte”.

“Ni siquiera he empezado con el trabajo de verdad, que comienza a principios de la semana que viene”, comentó el presidente estadounidense en la conferencia.

Ataque y defensa. Sobre las críticas que ha recibido su gestión por sus polémicas propuestas y posturas, Trump comentó que los medios de Washington, en Nueva York y Los Ángeles “no hablan al pueblo” y son parte de un sistema quebrado que él pretende cambiar desde la Casa Blanca.

Cuando una periodista le preguntó si su equipo de campaña, tuvo contacto con el Gobierno ruso, él respondió “no que yo sepa”. Según el diario The New York Times las reuniones con agentes rusos fueron frecuentes durante su camino a la Casa Blanca. “Rusia es una artimaña. No tengo nada que ver con Rusia. No hablé con gente de Rusia. No es que no lo hiciera, no tengo a nadie con quien hablar”.

http://rpp.pe/