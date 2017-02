Correo: el expediente a foja cero, pero acumula 22 mil

El concurso de acreedores del Correo Argentino está en manos de la sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Desde finales de los ´90 viene acumulando 102 cuerpos de expedientes y ya pasa las 22 mil fojas.

¿Cuál es el paso judicial siguiente? El Grupo Macri deberá hacer una nueva oferta de pago, lo que en términos jurídicos se llama una “mejora de propuesta”.

Antes, el abogado del Ministerio de Comunicaciones, Juan Mocoroa, deberá presentar un documento mediante el cual se retire el acuerdo al que habían llegado ambas partes en junio de 2016. Esto ocurría hoy, después del pedido del presidente de “volver a foja 0”.

El acuerdo, que había sido rechazado por la fiscal Gabriela Boquin, todavía no había sido homologado por la sala B de la Cámara Comercial. En este sentido, Macri expresó ayer en conferencia de prensa que “lo del Correo nunca se llegó a concretar, nadie pagó, nadie condonó, está en una instancia judicial. La SIGEN hubiera actuado si el ministro hubiera llegado a terminar. No terminó. No hay hecho consumado”.

Por su parte, el abogado del Grupo Macri y el Correo Argentino, afirmo que sin la homologación judicial correspondiente, el acuerdo “no existe como tal”.

Por su parte, cabe aclarar que la fiscal de la causa demoró cerca de seis meses en emitir su dictamen. El mismo salió en diciembre pasado y fue publicado la semana pasada.

“Se pueden encontrar mecanismos para mejorar la relación entre deudor y acreedores. Ayer (por el miércoles) presentamos un escrito en el que pedimos una nueva audiencia pública con intervención de todas las partes”, afirmó el abogado del Correo en “Radio con vos”.

Ahora, con ese escrito, que está siendo evaluado por las magistradas María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero, Matilde Ballerini y Ana Isabel Piaggi, y el que presentará el abogado que representa al Estado, podría llegarse a un nuevo acuerdo.

Así, el intento de acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino no puede volver a foja cero, pero puede llegarse a un nuevo acuerdo. El mismo va a suplantar uno que arrojó 0 beneficios pero significó un gran costo político.