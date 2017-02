Juan Schiaretti: “Celebré la llegada de Macri, pero a la hora de votar cada uno mantendrá su identidad”

El gobernador de Córdoba elogió la gestión de Cambiemos, pero se distanció de un futuro acuerdo electoral

En medio de los llamados de un sector del macrismo a incorporar peronistas a Cambiemos, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, se distanció de una eventual alianza con Mauricio Macri, al señalar que “mantendrá su identidad” en las elecciones parlamentarias de octubre.

“Yo celebré que con la llegada del presidente Macri recuperamos la relación institucional que nos permitió a los cordobeses recuperar recursos nuestros, y nos permite encarar obras y programas que necesitaba la provincia”, indicó Schiaretti anoche, al referirse sobre la relación política que mantiene con el oficialismo. Sin embargo, aclaró: “A la hora de votar, cada uno mantendrá su identidad”.

En este sentido, el mandatario señaló que Córdoba y la Nación pueden trabajar juntos “más allá de las pertenencias políticas distintas”, y comparó el nuevo vínculo con la conflictiva relación mantenida con la gestión de Cristina Kirchner.

“El gobierno anterior no nos dejaba ni tomar deuda en el exterior para infraestructura. En cambio, este gobierno no nos pone el palo en la rueda y tenemos la posibilidad de tomar crédito para hacer obras”, planteó el gobernador. “Este año vamos a lograr que el 80% de los habitantes de Córdoba tengan cloacas porque este Gobierno no nos discrimina, sino que nos ayuda”, añadió.

Sobre las elecciones legislativas de octubre, Schiaretti le bajó el tono a la pelea electoral, al opinar que “estas elecciones de medio término no van a ser la vida o la muerte”.

“Son unas elecciones donde la gente va a determinar la composición del parlamento. Y no hay chances de que el parlamento cambie mucho. Es la primera vez donde nadie tiene mayoría y esto obliga a todos a dialogar y buscar acuerdos”, consideró el mandatario cordobés. “Me parece que esta situación va a persistir luego de las elecciones legislativas de octubre”, concluyó.

