Aguad contra la fiscal Boquin: “¿Por qué no propuso una solución?”

El ministro de Comunicaciones pidió que la oposición convoque “a Massa, De Vido y Aníbal Fernández” para dar explicaciones del escandaloso acuerdo que firmó Macri.

El ministro que suscribió el acuerdo por la deuda del Correo Argentino atacó a la fiscal. Oscar Aguad cuestionó a Gabriela Boquin, a quien le pidió que proponga “una solución”, y le exigió a la oposición que convoque a la comisión Revisora Mixta de Cuentas “a De Vido, Massa y Aníbal Fernández”.

Como si fuera poco, el ex diputado cordobés consideró que el fiscal Juan Pedro Zoni no debería haber abierto una investigación, por la que está imputado Mauricio Macri y el propio Aguad.

En declaraciones a radio Mitre, el ministro de Comunicaciones se preguntó: “¿por qué la fiscal (Gabriela Boquin) no aportó una solución? Tiene la obligacion de defender el interés publico y dice que (el acuerdo) es abusivo”.

Asimismo, Aguad cuestionó que se lo convoqué a Franco Macri y a él al Congreso, tal como viene pidiendo la oposición, desde el Frente para la Victoria hasta el massismo y el Bloque Justicialista. “¿Por qué no cita a (el ex jefe de Gabinete, Sergio) Massa, (el ex ministro de Planificación, Julio) De Vido y (el ex jefe de Gabinete) Aníbal Fernández?”, se preguntó.

En otro tramo, el funcionario fustigó al fiscal Juan Pedro Zoni, que inició una acción penal contra Macri y Aguad a expensas de un pedido de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Al revés de lo que solía pedir con la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra Cristina, en esta ocasión Aguad consideró que Zoni debía rechazar la denuncia y no comenzar a investigar. “Es una barbaridad lo que ha hecho el fiscal”, añadió.

Por último, advirtió que el “populismo” está “agazapado” contra el Gobierno. “Si vuelve, es una tragedia”, afirmó.

