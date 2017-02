Tips para diferenciar entre amor y obsesión

Te ayudamos a saber si lo que sientes es amor o tan solo una obsesión que te está haciendo daño

¿Es amor o es obsesión? ¿Estás realmente enamorada o es una ilusión pasajera? ¿Son los celos los que invaden tu relación? Dicen que del amor al odio hay un paso, pues del amor a la obsesión también. En EllaHoy te damos los mejores tips para que sepas diferenciar entre amor y obsesión. Presta atención que te va a ser muy útil.

Amor u obsesión

Separar y diferenciar amor de obsesión muchas veces no es fácil y es muy distinto también verlo desde fuera que sentirlo en la relación de una. El psicólogo Jorge Castelló explica lo siguiente: “el amor se convierte en obsesión cuando la otra persona ocupa el lugar más importante y casi el único en la escala de prioridades del sujeto”. “Algo muy llamativo de estas personas, que puede ser también indicativo de este componente adictivo en la relación, es la necesidad de acceso constante del dependiente emocional hacia su pareja, intentando hacer todo tipo de actividades con la otra persona, llamando continuamente y controlándola a través de los mensajes de móvil, los que se interpreta como un acto de comprobación de que la pareja ‘sigue ahí’, como unida con un cordón umbilical imaginario”. Entonces aquí interviene otro factor a tener muy en cuenta: el control absoluto hacia la otra persona.

Un estudio revela que alrededor del 11% de las mujeres y el 8% de los hombres son o han sido alguna vez dependientes emocionales. Veamos un poco más de cerca los rasgos de las personas que sufren obsesión en el amor.

Aprobación

Estas personas necesitan de la aprobación constante de los demás y por supuesto de su pareja. Se sienten, en muchas ocasiones, vulnerables lo que les lleva a tratar de agradar a todo el que les rodea. La baja autoestima está ligada a este tipo de sentimientos.

Las prioridades

A lo anterior hay que sumar que sienten que ellos son la última prioridad. Primero su pareja, luego su familia y su entorno, y por último ellos

Las expectativas

Al comenzar una relación nueva tienden a poner demasiada ilusión para después empezar a desconfiar de la pareja ante hechos insignificantes. No les gusta estar solos, quieren tener siempre pareja por lo que muchas veces no son selectivos a la hora de comenzar relaciones. De igual manera no son objetivos con los hechos si la relación se estropea y buscan ante todo que nos les dejen por mucho dolor que les cause la situación.

Las infidelidades

Si su pareja les ha sido infiel, no se plantean acabar con la relación, esto hace que los celos y el control obsesivo aumenten exponencialmente hasta hacerse insostenibles.

Qué hacer ante una obsesión

Si crees que tu relación se basa en la obsesión y no en el amor, primero de todo debes darte cuenta de lo que ocurre, es el primer paso para tratar de cambiar la situación. Habla con tu pareja para sepa lo que te ocurre y cómo te sientes, quizás el pueda ayudarte. Es importante que busques ayuda en tu entorno, en tus familiares y amigos. Y si ves que no es suficiente, no dudes en contactar con un experto. Ten claro que este tipo de obsesiones no se superan de la noche a la mañana por lo debes armarte de paciencia y dedicar tiempo a pensar solo en ti y en las cosas que te gustan.

También te puede interesar: Las cosas que más les duelen a los hombres y Empatía de pareja: El silencio, el peor enemigo

http://www.ellahoy.es/