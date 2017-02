Stisuo recargado: Destruír a Cristina antes de las elecciones (aunque no le guste a Durán Barba)

¿Durán Barba especula con que Cristina llega a las elecciones para vencerla y reiterar un triunfo que nadie asegura? A Stiuso le importa un car…. (dice uno de sus colaboradores), la va a destruir a como dé lugar

Por Jorge D. Boimvaser

@boimvaser

“Jaime” es un maestro (siniestro, pero maestro al fin) en psicopatear enemigos hasta hacerle perder el equilibrio psicológico y emocional.

El ex jefe de Operaciones “85” de la ex SIDE tiene un arsenal de escuchas telefónicas gravísimas en cuanto a que sacan de quicio a Cristina, y de paso pueden llevar contra las cuerdas a Oscar Parrilli y otros.

Los irá dando a conocer, pero no le dice a nadie de qué manera. Solo Stiuso sabe con qué medios y periodistas contará para eso.

No tiene nada que ver con los nuevos audios que se filtran por ahí respecto a Angelici y otros. Eso es parte de la feroz guerra desatada entre el Presidente de Boca y el titular de la AFI-SIDE, Gustavo Arribas.

Angelici pone todas sus fichas a un recambio: que el nuevo Señor 5 sea su mano derecha Darío Richarte. El mismo Richarte que cuando cayó De la Rúa se llevó cerca d 20 millones de dólares de la SIDE de los fondos reservados. Y Arribas le responde con otras escuchas que no benefician al tano de Boca.

El análisis del equipo de Stiuso (el hombre no trabaja solo) no es desacertado.

Supone que un 15 a 20 por ciento del electorado –de la provincia de Buenos Aires al menos-, es inmune a las denuncias de corrupción que exceden toda tolerancia tipo Lázaro Báez, los bolsos de López y el resta de las tropelías descubiertas o a descubrir del robo kirchnerista.

Esa gente recibió dádivas de los K y aunque siguieron estancados en la pobreza los 12 años que gobernaron Néstor y Cristina, igual la votarán en parte merced a la cuota de ignorancia de la realidad en que viven.

Pero con episodios como el del Correo Argentino y muchas medidas antisociales que toma el gobierno de Macri, la brecha que lo puede votar achica considerablemente las ventajas sobre Cristina.

Maria Eugenia Vidal es la única que demuestra un repunte de imagen positiva, pero ella sola no puede sostener sobre sus espaldas la lucha contra Cristina y los desaciertos sociales de CAMBIEMOS. ¿Carrió? Lista para hacer lo que mejor sabe, denunciar al Presidente, romper filas y buscar otros aliados

Y si en octubre la ex Presidenta logra ese 15/20 por ciento de votos, la imagen de todo CAMBIEMOS se desmorona inevitablemente. ¿El pronóstico? Un caos total.

Por eso Stiuso va a desplegar toda su artillería de audios guardados para desequilibrar psicológicamente a Cristina y ponerla al límite de la locura. Y obvio, un estado emocional casi al borde de la demencia le impedirá articular acciones electorales correctas.

Parrilli esta ya casi en la lona y depresivo mal. No quiere seguir esta trama de episodios que lo hacen quedar como –perdón el término- el nabo número uno de los que secundan a Cristina. Los hijos le reclaman que se aleje de la política desde aquel histórico “soy yo, Cristina, pelotudo”.

Nos cuentan que está próximo a salir un audio mas fuerte que ese. Y que va a enfurecer más a Cristina (¿relacionado a sus hijos?, ¿alguien cercano a Cristina llamó a su hija Flor “la azafata del tren fantasma”?)

Macri vive en una burbuja peligrosa. ¿Nunca imaginó que el escándalo de Correo Argentino saldría a la luz y le significaría un daño muy difícil de reparar en tiempos electorales? Que alguien de su equipo diga suelto de lengua que los Macri no tienen recursos económicos, es el súmun de la imbecilidad.

Ya han comenzado a gastar a Macri como a De la Rua en sus tiempos negros. La primera sorna ya está en boga, es la que dice que al Presidente lo llaman Semana Santa. ¿Porqué? No se sabe si cae en marzo o abril.

No es para tanto, ni caída ni golpe. Pero si no raja de su equipo a Durán Barba y en todo caso escucha un poco más a Stiuso (quien afirma que Cristina no puede llegar indemne a los comicios de octubre), su declinación es cuestión de poco tiempo. Aunque no le guste al monje negro ecuatoriano, los próximos audios darán en pleno contra la contextura emocional de Cristina. Y la suma de golpes la puede poner más cerca de una internación en un neuropsiquiátrico que de ir presa. Ya era bipolar cuando manejaba la suma del poder total, barranca abajo va derecho a vestirse con el traje de Napoleón.