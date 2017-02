Caso Ledo: Esperan que Milani quede detenido tras declarar en Tucumán

La situación del ex Jefe del Ejército de Cristina Fernández de Kirchner, César Milani, es bien complicada. Este martes 14 de febrero será recibido por el titular del Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, Fernando Poviña, para declarar por el tan dilatado ‘Caso Ledo’. Recordemos que respecto de la desaparición del soldado riojano Alberto Ledo (1976), la cuñada del ex Teniente General, disparó: “Trata de salvarse de todas las maneras posibles. Yo creo que Milani tiene que ser investigado y procesado en la causa de la Rioja y Ledo”. En este sentido, Clara Waite agregó: “Milani siempre estuvo bajo la órbita de (Jorge Rafael) Videla, no puede decir que no sabe nada” de los crímenes de lesa humanidad por los que es investigado.

Luego de tantos años de manoseo judicial, el ‘Caso Ledo’ avanza. Y la peor noticia que pudo haber recibido César Milani antes de ser citado a declarar es que el juez Poviña aceptara el pedido para que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que conduce Claudio Avruj, se constituya como querellante en la causa y tenga acceso total al expediente.

Graciela Ledo, hermana del soldado desaparecido en los 70, afirmó a LA NACION que esta medida, que había sido solicitada en una reunión que mantuvieron en noviembre ella y su madre, Marcela Brizuela de Ledo, con Avruj y con el ministro de Justicia, Germán Garavano, “podría darle un mayor impulso a la causa”. El expediente estuvo paralizado durante casi dos años en poder del juez federal Daniel Bejas, quien dejó el caso en manos de Poviña en octubre de 2016, tras excusarse y luego de haber rechazado sistemáticamente los pedidos de la querella y del fiscal de la causa, Carlos Brito, para que Milani sea citado a declarar.

“Es importante que se nos sume el Estado nacional, porque como querellantes estuvimos muy solos durante el gobierno anterior, cuando el juez Bejas estuvo sentado durante meses sobre la causa. Atendieron el pedido que hicimos con mi madre y ésa es una buena señal”, sostuvo Graciela Ledo.

La desaparición del soldado riojano Alberto Ledo durante 1976 divide las aguas entre la propia familia de Milani.

El pasado 27 de junio de 2016, Clara Waite cuñada del protegido funcionario de Cristina Fernández- cruzó a Guillermo Moreno cuando consideró que “Milani es un patriota, una excelente persona”, de cara a la instalación para una posible candidatura a diputado.

Enojada la ex diputada provincial de Córdoba por el PJ, sostuvo: “Si Guillermo Moreno dice que Milani es patriota insulta a los patriotas, y si Milani dice que Guillermo Moreno es peronista, insulta al general Perón”.

“Yo creo que Milani tiene que ser investigado y procesado en la causa de la Rioja y Ledo”, argumentó la ex legisladora, una de las principales impulsoras de las investigaciones que pesan sobre su cuñado. Asimismo, agregó que “Milani siempre estuvo bajo la órbita de Videla”, y que “no puede decir que no sabe nada” de los crímines de lesa humanidad por lo que es investigado.

Pero volviendo al presente, Graciela Ledo dijo al diario La Nación que “la expectativa es que Milani quede detenido luego de declarar ante el juez, debido a la gravedad de los delitos que se le imputan, en una causa en la que está imputado y en la que se investiga una desaparición forzada seguida de asesinato”.

Además, sostuvo que como querellantes esperan “que se agrave la tipificación del delito que se le imputa al ex jefe del Ejército para que pueda ser llevado pronto a juicio oral”.

En tanto, el abogado de Milani, Gustavo Feldman, confirmó que “la defensa presentará un escrito en el que ratificará el pedido de ampliación de medidas probatorias que había realizado en agosto de 2016 y solicitará otras pruebas”.

A su vez, se mostró conforme en que el Estado sea querellante: “No solamente no nos opusimos a que la Secretaría de Derechos Humanos sea querellante, sino que nos convertimos en la primera defensa de un imputado por delitos de lesa humanidad que, públicamente y a través de un escrito, se expresa explícitamente a favor de que el Estado asuma en la querella”.

