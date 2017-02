Propuesta kirchnerista: Cristina Senadora y Randazzo y Scioli a las PASO por el uno de Diputados

Cristina se mete cada vez más en territorio bonaerense y son cada vez más los dirigentes que piden para que sea la número uno en la batalla electoral de la provincia de Buenos Aires, que sea la cabeza de la lista de Senadores.

Vale recordar que en los últimos días comenzó a surgir el rumor que ya tendría definido competir y quien dio a conocer la noticia fue el presidente Frente Nacional de Agrupaciones Peronistas, Marcelo Puella.

Rápidamente la versión se convirtió en tendencia en las redes sociales y hasta trascendieron reuniones entre espacios opositores para analizar la “bomba política”.

No obstante, los soldados más fieles de Cristina negaron la veracidad de la información vertida en Twitter. “La verdad que no tengo confirmación, y dudo que esté”, señalaba a LaTecla.Info el intendente de San Antonio de Areco, Francisco “Paco” Durañona.

Pero ahora el propio Durañona aseguró que la ex mandataria “es la mejor candidata” y reclamó una interna peronista entre el ex ministro Florencio Randazo y el ex gobernador Daniel Scioli.

“Es un año fundamental para el peronismo y para nuestro espacio, tenemos que tener una performance importante, considerando lo que está pasando en Argentina”, analizó Durañona, según publicó DIB y aclaró que para que eso suceda Cristina debería encabezar la lista en la provincia de Buenos Aires.

“Parece que todos estamos de acuerdo en que la mejor candidata que tenemos es ella. Me cuesta mucho pensar que no va a ser candidata, más allá del deseo que tengo como militante y como intendente y que tenemos muchos de que sea ella quien encabece”, dijo.

Pese a ello, Durañona confesó a Radio Cultura que le gustaría ver unas PASO, para ver quien encabeza la lista de diputados, mientras que la ex mandataria ocuparía el primer lugar en la de senadores.

“A todos nos gustaría ver la gran interna entre Randazzo y Scioli”, aseguró, y resaltó que el que quiera ir a unas PASO contra CFK la va a pasar mal, porque es la que mejor mide”, señaló el jefe comunal kirchnerista.

Unos días antes, otro jefe comunal K admiti´ante este medio que “por más que a ella no le guste hablar de candidaturas, ella sabe que es nuestra candidata y si el peronismo quiere recuperar los distritos perdidos, la única forma de hacerlo es con ella al frente”.

Dentro de este contexto, trascendió que la ex Jefa de Estado planea juntar a los intendentes afines esta semana en una reunión que se llevaría adelante en el Instituto Patria.

“La idea es hablar del panorama político actual, no creo que defina su candidatura”, consideró el alcalde. En primera instancia, el objetivo es que se reúnan todos los jefes comunales con pedigrí puro aunque, por el momento, no todos los celulares sonaron con el convite.

“Hoy en día, CFK supera los 35 puntos”, aseguró la fuente consultada al tiempo que sentenció: “Si es candiata supera en votos a Vidal, que está 10 puntos debajo cómoda”.

http://www.latecla.info/