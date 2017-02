Polémica designación del director del Posadas por un presunto vínculo con la AFI

Desde el Ministerio de Salud hicieron esta advertencia al presidente Mauricio Macri y a sus más cercanos funcionarios, pero todavía no tomó medidas.

La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) no solo aparece entre los principales temas de estos días por las escuchas telefónicas, sino que también ahora es noticia porque el nuevo director ejecutivo del hospital Posadas, Pablo Bertoldi Hepburn, habría sido nombrado en ese cargo por recomendación de la subdirectora de la AFI, Silvia Majdalani.

Según apunta el diario La Nación, el ministro de Salud, Jorge Lemus, lo designó a Bertoldi Hepburn luego de confesar ante sus colaboradores que no tiene experiencia para ocupar tal cargo y que fue pedido por Majdalani. “La principal advertencia pública la hizo el viceministro de Salud, Eduardo Munin, de quien depende el hospital más complejo del país, y que teme que se desate otro escándalo de espionaje con el kirchnerismo”, apunta el artículo.

“A mí Lemus me dijo que el nombramiento de Bertoldi Hepburn se lo pidió Majdalani y el Presidente a partir de Majdalani”, dijo a La Nación Munin, quien había tomado las riendas del Posadas en 2015.Pero Majdalani, los voceros de la AFI y el propio Bertoldi Hepburn lo desmienten y aseguran que lo promovió el director ejecutivo del PAMI, Carlos Regazzoni.

Bertoldi Hepburn es médico otorrinolaringólogo y hasta diciembre último administró la sede del PAMI de Lanús, porque Regazzoni lo conoce desde hace 40 años y lo considera un excelente profesional. Pero Munin asegura que no tiene antecedentes en administración de hospitales.

Consultados por LA NACION, allegados a Regazzoni aseguraron que Lemus le pidió referencias, a lo cual él sólo lo recomendó. Pero aclararon que fue el propio Lemus quien lo designó. Cerca de Lemus afirman que se lo impusieron.

El secretario de Políticas, Regulación e Institutos del Ministerio de Salud, Eduardo Munin, quien supervisa el Posadas, confesó: “El mismo Bertoldi Hepburn me dijo en la primera entrevista que pertenecía al equipo de Majdalani. Y me preguntó quién iba a ser su «líder alfa», un término que en medicina no usamos. Decimos jefe o coordinador. Y en su currículum no tenía ningún antecedente para conducir un hospital”.

“Desde que asumió en el Posadas no se referenció a mí y dice que depende del PAMI. Quizás, hay un acto administrativo del que no me enteré y el Posadas pasó a la órbita del PAMI”, ironizó Munin.

Durante enero, altos funcionarios de Salud se comunicaron con Macri y le plantearon con dramatismo la posibilidad de un escándalo. Pero el Presidente, por ahora, no tomó cartas en el asunto. Los propios funcionarios de Lemus plantearon el conflicto hace dos semanas al vicejefe de Gabinete, Gustavo Lopetegui, pero sin resultados.

