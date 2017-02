Artana: “La meta de inflación es ambiciosa, pero no imposible”

El economista de FIEL consideró que “se puede cumplir”, aunque a su juicio “la inflación va a estar un poco por arriba del 17%”.

El economista Daniel Artana opinó sobre el régimen de metas de inflación que presentó ayer el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger.

El BCRA se comprometió a que la inflación no supere el 17% ni perfore el 12% durante el año que viene, meta que Artana consideró “ambiciosa, pero no imposible”. “Se puede cumplir, aunque a mi juicio la inflación va a estar un poco por arriba del 17%”.

Para que esta política sea exitosa, el economista indicó primero que “en términos fiscales, la pauta salarial debe ser consistente con las metas de inflación” porque “si los salarios crecen 30%, la inflación no puede ser del 15%”.

“Tiene que haber cierta consistencia. No es que los salarios no pueden crecer por arriba de la inflación. En una economía que se expande, es natural que eso ocurra”, agregó Artana

En segundo lugar, Artana señaló la cuestión del déficit fiscal. “Lo que afecta al programa monetario es que se financie con la maquinita, mientras se financie con deuda, el BCRA no se ve obligado a emitir”.

“Uno no puede confiar en la deuda para siempre, pero hay una ventana por la cual el Gobierno puede financiarse con deuda sin presionar al Central y a sus metas de inflación. Me hubiera gustado que este año el Gobierno ordenase los números fiscales, pero al haber elegido la deuda, le saca la presión”, explicó, aunque resaltó, en diálogo con radio Mitre, que “hay que mejorar los números fiscales”.

http://www.cronista.com