Alonso cruzó a Stolbizer por la corrupción: “No tenemos tiempo de andar en TV”

La titular de la Oficina Anticorrupción (OA) Laura Alonso, adelantó este viernes (10/2) que el organismo iniciará una “actuación” sobre el acuerdo del Gobierno con Correo Argentino SA por la presunta condonación de la deuda millonaria que mantenía la compañía de Franco Macri. Asimismo, se mostró muy molesta con la diputada nacional Margarita Stolbizer, que le reclamó más énfasis en el combate a la corrupción. A esto, Alonso le respondió: “no tenemos tiempo de andar en canales de TV”.

Ayer, la legisladora dijo que el Gobierno nacional “no tiene un espíritu muy claro de combate a la corrupción” del kirchnerismo, al apuntar que “a una persona con comportamientos éticos no le puede dar lo mismo” que la ex presidente Cristina Fernández “vaya o no presa”.

Alonso también anticipó que el organismo que encabeza iniciará una “actuación” sobre el acuerdo del Gobierno con Correo Argentino SA y que los equipos legales ya están analizando los dictámenes de la fiscal de la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, en los que sostiene que lo acordado “equivale a una condonación” de la deuda que es “abusiva”.

Boquín sostuvo que, según los cálculos de la Dirección de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración, el acuerdo implicaría una quita de más de 4.000 millones de pesos ahora y de más de 70.000 millones a 2033.

En declaraciones a Radio Mitre, Alonso ratificó el compromiso para investigar casos de corrupción en el Estado. “Cuando hay un dictamen fiscal sugiriendo que podría haber una presunta violación de la ley de ética es más que obvio que la Oficina Anticorrupción va a actuar como ya lo ha hecho en otros casos”, enfatizó.

Al ser consultado sobre la presunta violación de la ley de ética pública, la funcionaria aclaró: “No podemos adelantar la opinión hasta que no terminemos de analizar el expediente. Pero estamos concentrados y comprometidos en hacer un trabajo serio, responsable y muy bien fundamentado técnicamente como el caso del ministro (Juan José) Aranguren que no tuvo críticas”.

