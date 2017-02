Testigos, llamadas y alertas rojas: las 14 claves de la causa por el Pacto con Irán

El fiscal solicitó los cruces telefónicos de los doce imputados, las testimoniales de cientos de diplomáticos y la evolución de las alertas rojas de Interpol contra los acusados del atentado a la AMIA.

El fiscal federal Gerardo Pollicita tiene en la mira al ex secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, el ex secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini, el ex ministro de Planificación Julio De Vido, y la ex Procuradora del Tesoro Nacional, Angelina Abbona, por su rol en el Pacto con Irán. Por eso, exigió 32 medidas de pruebas para así avanzar en la denuncia que originalmente había presentado el fallecido fiscal de la UFI-AMIA, Alberto Nisman, contra la por entonces presidenta Cristina Kirchner.

Librar oficios a las compañías Telefónica, Telecom, Personal, Movistar, Claro, Nextel, a fin de que informe las líneas telefónicas que registren o hubieran registrado desde el 1 de enero del 2011 hasta la actualidad de Cristina Kirchner, Héctor Timerman, Julio De Vido, Oscar Parrilli, Carlos Zannini, Angelina Abbona, Luis D’Elia, Fernando Esteche, JorgeKhalil, Andrés Larroque, Héctor Yrimia y Ramón Bogado.



Cristina, denunciada por Nisman, investigada por Pollicita.

Requiérase por la vía correspondiente el registro -tanto en soporte informático DBS como en papel- de llamadas y mensajes de texto entrantes y salientes -con celdas de activación- de los diferentes teléfonos celulares utilizados y registrados a nombre de Jorge Khalil.

Requiérase el registro -tanto en soporte informático DBS como en papel- de llamadas y mensajes de texto entrantes y salientes -con celdas de activación- de los diferentes teléfonos celulares utilizados por los sujetos vinculados a la maniobra denunciada y que se comunicaron con Jorge Khalil.



Parrilli sumó una nueva preocupación a su futuro.

Ordénese el cruce de los abonados telefónicos con miras a determinar la existencia de conexiones telefónicas entre los sujetos investigados -y su frecuencia- siempre desde enero de 2011 hasta diciembre de 2015.

Librar oficio al Director Nacional de Migraciones a fin de solicitarle la remisión del listado de movimientos migratorios que registren, entre 2011 y 2015 los imputados.

Librar oficio al secretario general de la Presidencia con el objeto de solicitarle se sirva informar y remitir los registros de visitas de la Casa de Gobierno y la Residencia Presidencial de Olivos desde 2011 hasta 2015 respecto de los imputados.



Zannini, otro de los investigados por Pollicita.

Librar oficio al secretario de Legal y Técnica a los fines de solicitarle se sirva enviar copias del expediente PE N° 296/12 por medio del cual el Poder Ejecutivo Nacional remitió el Memorando de Entendimiento suscripto entre Argentina e Irán al Congreso para su ratificación.

Librar oficio a la presidenta del Senado a los fines de solicitarle se sirva remitir los registros taquigráficos y fílmicos que obren en el Congreso en torno al debate parlamentario brindado en las respectivas comisiones como también en ambas cámaras con miras a la ratificación del Memorando de Entendimiento firmado el día 27 de enero del año 2013 entre Argentina e Irán.



De Vido también fue salpicado por el Pacto con Irán.

Librar oficio a la División Asuntos Internacionales Interpol Buenos Aires, con el objeto de solicitarle la remisión de la totalidad de la normativa vinculada a las órdenes de detención con notificaciones rojas que estuviera vigente desde el 2011 en adelante. Requiérase la remisión de copias de todas las constancias relativas a la tramitación de las notificaciones rojas de Interpol en el marco de la causa N° 8566/1996 debiendo comunicarse si en alguna ocasión las mismas fueron dadas de baja por el organismo sin mediar previamente la orden del juez a cargo de la causa

Librar oficio a la Canciller a fin de solicitarle que informe: detalle de las líneas telefónicas instaladas en el despacho que ocupara Héctor Timerman, se remitan los registros de visitas al ministerio respecto de los imputados, remisión de toda constancia vinculada a las comunicaciones que se hubiesen efectuado a Interpol en relación al Memorando de Entendimiento, remisión de los cables diplomáticos -tanto públicos como secretos- y toda otra información que hubiesen enviado el personal de las representaciones Argentinas en Irán, Israel, Siria, Etiopía, Venezuela, Estados Unidos, Suiza y Francia.



El fiscal solicitó ciento de testimoniales de diplomáticos.

Citar a prestar declaración testimonial al personal que prestó funciones entre 2011 y 2015 en las embajadas o representaciones anteriormente enumeradas.

Citar a prestar declaración testimonial a los integrantes de las comitivas que acompañaron al ex canciller Héctor Timerman por temas vinculados con la firma del Memorando de Entendimientofirmado entre Argentina e Irán.

Librar oficio a la Unidad Fiscal AMIA la remisión de copias certificadas de la totalidad de las actuaciones vinculadas con la tramitación de las notificaciones rojas emitidas en el marco de la causa 8566/96. Asimismo, solicítese se informe si las mismas fueron dadas de baja, reactivadas o renovadas en alguna oportunidad; o bien si en alguna ocasión Interpol dispuso su baja sin mediar previa orden del juez a cargo de la causa.

Librar oficio al titular a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3, a fin de solicitarle se sirva remitir copia certificada de las declaraciones testimoniales que se le hubieran recibido a Antonio “Jaime” Stiuso en el marco de la causa 3559/2015 (Fiscal Net 39953/2015), caratulada “N.N. s/ averiguación de delito. Damnificado: Alberto Nisman”.

http://www.bigbangnews.com