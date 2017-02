El embajador Ramón Puerta anticipó que Argentina y España firmarán “un nuevo Plan de Asociación Estratégica”

El embajador en España, Ramón Puerta, anticipó la firma de un “nuevo plan de Asociación Estratégica” durante la visita de Estado que el presidente Mauricio Macri realizará a ese país entre el 21 y 23 de febrero.

En diálogo con Télam, Puerta también expresó que los ocho años “de enfriamiento entre España y Argentina” culminan con esta visita y que las inversiones españolas están retornando aceleradamente al país.

A pocos días de la llegada de Macri a España, en su primera visita de Estado, y también la primera de un presidente argentino en ocho años, el embajador Puerta se refirió a las expectativas, objetivos y alcances de esta visita.

Télam: La visita de Estado del presidente Mauricio Macri, será la primera que realice un presidente argentino en los últimos ocho años. ¿Qué lectura hace sobre ello?

Ramón Puerta: Que hubo un periodo de enfriamiento evidente en la relación entre España y Argentina que se ha superado rápidamente gracias a que nos conocemos. La lectura, es que ese enfriamiento ha concluido y que esta visita de Estado representa el final de esa etapa.

T: ¿Cuáles son los objetivos de esta visita?

R.P: Mostrar a España y a Argentina la vigencia plena de una historia común de 500 años, que no podía seguir en un impasse como el que tuvo durante los últimos ocho años.

T: ¿Además de reforzar las relaciones políticas con España, también se quieren estimular las inversiones españolas hacia Argentina?

R.P: Esta visita va muy por encima de lo económico. Yo creo que el tema económico está zanjado: las inversiones españolas están retornando a la Argentina en función del interés de cada sector. Es muy fuerte la inversión que hizo el banco Santander; las inversiones en el sector de las energías renovables, junto a otros ya han comenzado a dinamizarse en la Argentina.

T: ¿Cuántos y qué tipos de acuerdos suscribirá el Gobierno argentino con el español y qué alcance tendrán?

R.P: Todos los acuerdos aún están bajo negociación, por eso, yo me limitaría a mencionar la firma de una Declaración Conjunta, un nuevo Plan de Asociación Estratégica, que incluirá diversos acuerdos de orden sectorial en distintas áreas de la relación bilateral. En cuanto a los alcances, los acuerdos siempre dependen de las dos partes. El hecho de que se firmen, facilitará el logro de los objetivos. Yo, le doy especial importancia a los acuerdos que se suscribirán en el ámbito de la Educación y de la Cultura, creo que son bienvenidos y que algunos de éstos se tendrían que haber concretado mucho antes, pero ahora se pondrán en marcha.

T: En esta visita, el gobierno argentino le da un gran espacio a las pymes. Un total de 150, tienen previstas, cada una, hasta siete reuniones con sus pares ibéricas en una ronda de negocios que tendrá lugar en la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

R.P: Sí, esto sucede porque las pymes son el motor de generación de empleo en nuestro país y quienes más necesitan de la ayuda y del impulso que queremos darles.

T: Entre las actividades programadas habrá un foro en el que Macri se reunirá con las grandes empresas ¿Qué empresas participarán? ¿Repsol y Telefónica estarán presentes?

R.P: Están todas invitadas, incluso, Telefónica, que es patrocinadora o anunciante del evento. Las invitaciones ya están cursadas a todas las empresas, y veremos el día de la visita del presidente quiénes estarán presentes.

T: ¿Se prevé que después de esta visita oficial, lleguen nuevas inversiones a la Argentina?

R.P: Yo entiendo que las inversiones están llegando a un ritmo inusitado, la historia moderna argentina en materia de inversión externa, mostró su pico más alto en la década del ´90. Ahí, en ese momento, el mundo vivió una etapa de gran apertura económica, (que hoy se ha enfriando). En aquel momento, tardaron dos años y medio en llegar las inversiones. Y durante la administración del ingeniero Macri, tan sólo en un año, podemos visualizar inversiones de magnitudes importantes y de avance en los trámites previos a toda inversión que involucra a dos Estados y a regímenes legales y jurídicos que, a su vez, lleva cierto tiempo. Un tiempo que está siendo récord en esta administración y una velocidad que se adquirió gracias a que nos conocemos entre argentinos y españoles.

T: ¿Las elecciones de medio término pueden ralentizar o dilatar la llegada de las inversiones a Argentina?

R.P: Yo diría que no, porque si hay algo que el mundo observó en este primer año de gestión del ingeniero Macri es que hay gobernabilidad. Y esto es así porque hay racionalidad en el oficialismo y también en la oposición. Al presidente le han votado todas las leyes que ha enviado al Parlamento. Y esto sorprendió a propios y extraños porque no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras y apenas tiene un tercio de los legisladores. ¿Por qué? Porque en la Argentina hay gobernabilidad y también hay una oposición con la madurez suficiente para garantizar dicha gobernabilidad. Por eso le digo, que, a mí, los comicios no me preocupan, desde ese punto de vista.

T: En Sudamérica se está dando una dinámica que es observada con especial atención desde la Unión Europea: los mandatarios Macri y Michel Temer, presidente de Brasil, han pactado hace algunos días trabajar en una agenda económica birregional conjunta.

R.P: Argentina y Brasil, son las grandes locomotoras de latinoamericanas, junto con México, de la integración iberoamericana. Hay algunos presidentes que dejaron pasar la oportunidad de la integración, que en lugar de buscar integración buscaron las diferencias y bueno… se perdió tiempo.

T: ¿El imprevisto giro proteccionista de Donald Trump, acrecienta el interés de los presidentes Macri y Temer por transformar al Mercosur en un espacio más dinámico, desde donde empujar el acuerdo comercial con la Unión Europea y vehiculizar acuerdos con la Alianza del Pacífico y China?

R.P: Sin lugar a dudas. Igualmente, respecto de esta pregunta yo quisiera hacer una aclaración: a mí, no me consta el proteccionismo de Trump, en la práctica. Aunque en los anuncios tal cual: habría una visión proteccionista, que sería un gran retroceso para la integración universal, que es un objetivo que ha dado siempre resultados positivos. Si ha habido un éxito en Europa, ese es la Comunidad Europea, más allá de los enojos que puedan tener algunos. Yo conocí países como la querida España, que antes de la Comunidad Europea eran una cosa y después, otra. La integración, la amplitud de los mercados, el entendimiento de los países y la fraternidad entre los pueblos, son valores que no se pueden perder. Yo también entiendo que en una negociación puede haber un discurso, pero en la práctica puede haber otro. Hay que esperar porque la administración Trump, no lleva aún un mes de gestión. Y respecto de la intención de impulsar desde el espacio del Mercosur el acuerdo con la Unión Europea y con otras regiones que usted menciona, según mis conversaciones con el presidente Macri, le digo que sí, y que es un camino inevitable y plausible de recorrer.

T: ¿Después de la visita de Macri, el presidente Mariano Rajoy viajará a la Argentina?

R.P: No lo sé, pero los Reyes sí viajarán. Tengo entendido que al evento de la Lengua, en Córdoba, viajarán y puede haber otros eventos antes que ese, al que también viajen, aunque eso lo sabe mejor la Casa Real.

