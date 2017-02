La Anmat prohibió la comercialización de productos alimenticios, cosméticos, domisanitarios y médicos

Las disposiciones fueron publicadas hoy en el Boletín Oficial

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) dispuso la prohibición de comercialización de una serie de productos alimenticios, la prohibición preventiva de uso y comercialización de varios productos cosméticos y la prohibición de uso y comercialización de productos domisanitarios.

El organismo que se encarga de la autorización, registro, normatización, vigilancia y fiscalización de medicamentos, alimentos y dispositivos médicos para garantizar su eficacia (que cumplan su objetivo terapéutico, nutricional o diagnóstico), seguridad (alto coeficiente beneficio/riesgo) y calidad (que respondan a las necesidades y expectativas de la población), publicó en el Boletín Oficial de hoy ocho disposiciones con las prohibiciones.

Disposición 1295/2017. Prohibición de comercialización. “Prohíbese la comercialización en todo el territorio nacional del producto “Miel“, marca: El Colmenar San Marcos, RNPA N° 04-038221, elaborada y fraccionada por: Establecimiento Cerro Chico, RNE N° 04-003813, así como de todo alimento del RNE citado”.

Disposición 1297/2017. Prohibición de comercialización. “Prohíbese la comercialización en todo el territorio nacional del producto: “Salsa a base de miel, azúcar y jugo de limón” marca: Terra Miel, así como todo otro producto de la marca Terra Miel”.

Disposición 1298/2017. Prohibición de comercialización. “Prohíbese la comercialización en todo el territorio nacional del producto “Tomates Triturados“, marca Parnaso, RNE N° 13-005854, RNPA N° 025-13037601, así como de todo alimento del RNE citado”.

Disposición 1292/2017. Prohibición preventiva de uso y comercialización. “Prohíbese preventivamente la comercialización y uso en todo el territorio nacional de todos los lotes y en todas sus presentaciones de los productos rotulados como: – HAIR SPRAY Tinte para el pelo en aerosol, Net wt: 85 g, Importador: Cotishop, Dirección: Lavalle 2248 Cap. Fed., Made in China y HAIR SPRAY Temporary spray on hair color – shampoo out, Net wt 85g, codificado con las siglas 9418-1, Made in China; ambos productos cuyos rótulos se encuentran en español y carecen de datos de inscripción del producto a nivel nacional (n° de legajo del establecimiento importador Resolución N° 155/98) y datos del responsable de la comercialización”.

Disposición 1301/2017. Prohibición de uso y comercialización. “Prohíbese el uso y comercialización en todo el territorio nacional del siguiente producto: “UNO Paño Seco Jabonoso, Lote: 1177, Venc: 09/20, Fabricado en Argentina por Sigmaline SRL para Guanta SA, guanta@guanta.com.ar; cuyo envase carece en su rotulado de datos de inscripción del producto ante ANMAT (N° de legajo del establecimiento elaborador y Res. 155/98), listado de ingredientes y contenido neto”.

Disposición 1293/2017. Prohibición de uso y comercialización. “Prohíbese el uso y la comercialización en el territorio nacional todos los productos rotulados como “Destapacañerías PENETRIT, destapa y limpia cañerías, desagües y cloacas, contenido neto: 500 CC y 1000 CC, RNE N° 010046451″ sin datos de RNPUD, de lote ni de vencimiento en su envase y “Destapacañerías AX6, PENETRIT, contenido neto 1 litro, RNE N° 010046451″ sin datos de RNPUD, de lote ni de vencimiento en su envase”.

Disposición 1294/2017. Prohibición de uso y comercialización. “Prohíbese en todo el territorio nacional el uso y comercialización de todos los lotes de todos los productos domisanitarios marca Magic Clean, en cuya etiqueta figure como elaborador y/o fraccionador y/o distribuidor el domicilio de la calle Mons. Marcón N° 5179, de la localidad de La Tablada, Partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires”.

Disposición 1300/2017. Prohibición de uso y distribución. “Prohíbese el uso y la distribución en todo el territorio nacional del producto médico: “Bomba de infusión continua para alimentación parenteral, marca VOLUMAT“, Identificada con el número de serie 21248505”.

