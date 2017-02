La compañía explicó que el motor dos de la nave se vio afectado por la presión de aire

Los pasajeros escucharon un fuerte ruido y comenzaron a ver chispas en uno de los motores del vuelo de Aerolíneas Argentinas, que intentó despegar sin éxito esta madrugada desde el aeropuerto JFK de Nueva York rumbo a Buenos Aires. La falla ocurrió en el motor dos de la nave, confirmó la empresa a LA NACION, por una alteración en la presión de aire.

“El motor sufrió un stall, que se produce cuando el ingreso de aire al motor sufre una alteración y, como consecuencia de ello, se produce un ruido semejante a una explosión”, explicó la compañía. Apuntó que el incidente se circunscribió a esta falla.

PLANE EMERGENCY OVERNIGHT – A jet bound for Buenos Aires is grounded after one of its engines caught fire at New York’s JFK airport. pic.twitter.com/sa9Md75uVX

— ABC World News Now (@abcWNN) 10 de febrero de 2017