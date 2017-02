Denuncian a ex defensor de Boca de abuso de menores agravado

Fue en Río Negro. Una chica dice que le dieron una bebida alcohólica y que despertó en una cama, junto a su prima y tres hombres.

Una joven de 19 años denunció al ex defensor de Boca, LuisAbramovich, al legislador provincial Rubén López y a una tercera persona por el delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por la presencia de dos o más personas”. En su denuncia, la joven -cuyo nombre permanece anónimo- acusó a los tres hombres de haber abusado de ella y de su prima al cabo de una peña de Bocarealizada en noviembre pasado en el complejo La Ponderosa, en la ciudad de Cipoletti, en la provincia de Río Negro.



López y Abramovich, en la peña boquense. Diario Río Negro.

La chica dice que a ella y a su prima les convidaron un vaso de una bebida alcohólica, que no recuerda qué pasó luego, pero que despertaron ella y su prima en una cama con otros tres hombres, entre los cuales estaban los dos nombrados. El abogado de la denunciante, Pablo Barrionuevo, señaló al diario Río Negro -el medio que dio a conocer la información- que hay “muchos elementos” que respaldan la denuncia.

Hasta el momento, declararon ante la fiscal la denunciante, su prima y su tío. El abogado Barrionuevo señaló que ya se reunió con ella y acordaron el rumbo de la investigación. Por el momento, Abramovich no dio señales de haber recibido la notificación, ya que hasta el momento no la contestó.



Luis Abramovich, en sus días de defensor de Boca.

Abramovich jugó de marcador lateral en Boca en los 80 y en los 90 y fue mencionado por López en una radio de Patagones. “Estaban esas chicas que eran tres y no dos como dice la denuncia. Bailamos con ellas, tomamos un champagne y me quedé charlando con Abramovich. Luego lo dejé en el hotel y me fui a mi casa”, dijo.

López calificó el asunto como “una operación política” e involucró en la supuesta operación al propio gobernador de la provincia, Alberto Weretilneck. El gobernador desestimó esta acusación y dijo que se trataba de un tema “privado”.

