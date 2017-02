Piden juicio oral para CFK, Kicillof y Vanoli por la causa “dólar futuro”

El fiscal federal Eduardo Taiano le hizo al pedido al juez Claudio Bonadio tras considerar completa la investigación.

El fiscal federal Eduardo Taiano pidió este miércoles la elevación a juicio oral de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa conocida como “dólar futuro”.

Lo hizo al responder la “vista” que le formuló el juez federal Claudio Bonadio, tras considerar “completa” la investigación en la que, además de la ex mandataria, están procesados el ex ministro de Economía Axel Kicillof y el ex presidente del Banco Central Alejandro Vanoli, entre otros imputados.

La ex presidenta está procesada y sufrió un embargo de 15 millones de pesos, que derivó luego en la inhibición general de todos sus bienes.

Es la primera causa por la que la exjefa de Estado iría a juicio oral.

La investigación que se llevó a cabo demostraría que la exmandataria y Kicillof ordenaron a las autoridades del Banco Central que el dólar se vendiera a un precio fijado en 10,75 pesos y podría haberse comercializado a 14 o 15 pesos, dejando un perjuicio patrimonial para el Estado Nacional de 57 mil millones de pesos.

En noviembre pasado, después que la Cámara Federal porteña confirmara el procesamiento de la expresidenta, a través de su abogado defensor la exjefa de Estado solicitó que se eleve “en forma inmediata” el caso a juicio oral y público. Para Bonadio, ese pedido fue una “maniobra política” y consideró que “se adelantaron en los tiempos”.

http://www.perfil.com/