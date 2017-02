“Tanto ir al cine con el ruido de los pochoclos como llevar a mi hijo a fútbol con el sonido de los botines son cosas que, lamentablemente, no puedo hacer. Me trajo muchos problemas en especial con la relación con mi pequeño. Hasta los 15 años pensé que era un problema psicológico ya que nadie me daba un diagnóstico. Resulta muy difícil el diagnóstico cuando los médicos no tienen respuesta sobre esta patología por ese motivo, organizamos un facebook “Misofonía Argentina”(hoy en día tiene 180 miembros aproximadamente) para poder ayudarnos con información y experiencias entre todos” aseguró Martín.