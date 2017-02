Malcorra: “Decir que la causa de Milagro Sala no tiene un impacto, es una negación”

La ministra de Relaciones Exteriores, Susana Malcorra, habló en Cada Mañana sobre la reunión de Macri con su par brasileño, la apertura del Mercosur y la prisión preventiva de Milagro Sala.

La canciller viajó junto con el presidente Mauricio Macri a Brasil y lo acompañará también a Chile y México. Malcorra explicó que desde que se realizó la transferencia de la presidencia pre témpore de la Argentina sobre el MerCoSur, “hablamos de este plan de trabajo que llevaríamos adelante en el primer semestre del año y acordamos una agenda coordinada entre nosotros y Brasil, que va a tener la presidencia en el segundo semestre del año”.

En cuanto a la expansión del mercado común, la ministro resaltó que “América del sur y Latinoamérica son dos oportunidades muy grandes. Había una concepción antinómica de enfrentamiento entre el MERCOSUR y la Alianza del Pacífico, pero creemos que esto no debe ser así, que puede haber un espacio de convergencia”.

Guillermo Kohan consideró que algunos análisis planteaban que el diseño de la política exterior de Macri había sido pensado para Obama y Hillary y no para el mundo de Trump, a lo que la canciller respondió categóricamente que “eso es una simplificación. Uno diseña una estrategia a partir de sus propias convicciones. Este gobierno tiene una profunda convicción de que la apertura, la inserción inteligente, es la única salida, porque estamos convencidos de que al haber estado cerrados no logramos que Argentina se desarrollara, avanzara y que le diera oportunidades a los argentinos”.

Tras las afirmaciones de Malcorra al diario español El País, la canciller coincidió con que la detención de Milagro Sala afectaba la imagen de la Argentina, Malcorra reiteró sus dichos, asegurando que “lo que se está discutiendo no es el tema de fondo en cuanto al mérito de los casos que hay contra la señora Milagro Sala. El hecho de que el caso de Sala salga reiteradamente en nuestras interacciones en el exterior, muestra que hay un impacto. Negar eso es negar la realidad“.

“El tema en cuestión es la prisión preventiva”, resaltó la canciller. “Hemos dicho y hemos sostenido que la cuestión está en manos de la justicia. Yo no puedo negar que esta discusión, independientemente de cómo se plantee, está planteada alrededor de la prisión preventiva”, destacó Malcorra, quien agregó que “ es que la justicia la que tiene que resolver esto lo más rápido posible desde la justicia”.