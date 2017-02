La vista de los niños y la importancia de controlarla

El bajo rendimiento escolar de uno de cada tres chicos puede estar relacionado a un problema de visión no descubierto a tiempo.

Las estadísticas muestran que un 25% de la población estudiantil puede tener problemas visuales no detectados como miopía, hipermetropía, astigmatismo, o el llamado “ojo vago, débil o perezoso”.

Es importante detectar estos defectos a tiempo ya que se generan por una estimulación visual anormal durante el período de desarrollo y plasticidad cerebral que ocurre durante los primeros 8 años de vida. La ambliopía ocurre en el 2 por ciento de la población general y representa la causa más común de discapacidad visual en los niños. Existe tratamiento para la ambliopía si es diagnosticada a tiempo.

La mejor forma de prevenir inconvenientes en los ojos de los niños es que los adultos nos mantengamos atentos a ciertos indicios típicos de posibles problemas visuales y, de haber algo que nos llama la atención, consultar inmediatamente con el médico oftalmólogo.

Por ejemplo: si el niño se acerca demasiado a la televisión o a un texto al leer o escribir; si se sale de los espacios al colorear un dibujo; tiene bajo rendimiento escolar; sufre de dolor de cabeza o de los ojos; tiene cansancio visual; lectura lenta o déficit de atención. Muchas veces los chicos no se encuentran en condiciones de determinar con precisión si no ven bien y es responsabilidad de los padres o tutores llevarlos al control correspondiente.

Estos son los controles oftalmológicos recomendados en bebés y niños: El primero al nacer, luego al año y medio de vida, y desde los 3 años un control por año. Pero resulta fundamental realizar una visita al oftalmólogo un mes antes del inicio de clases para que el niño se acostumbre a los anteojos en caso que les fueran recetados.

La visita al médico oftalmólogo, y obtener el correspondiente certificado, son requisito para el comienzo de sala de 4 y 5 años en el jardín de infantes y en primer grado y primer año del nivel medio. Pero aunque no sea obligatorio, es altamente recomendable hacerlo todos los años en la educación primariaal inicio de cada año escolar. Así evitamos problemas en la visión que pueden afectar directamente al niño en su proceso de aprendizaje e incluso en su vida social.

Dra. Betty G. Arteaga, médica Oftalmóloga (MN° 112149 MP 332301)

Correo electrónico: betty.arteaga@hospitalitaliano.org.ar

