Discutieron tanto que Rocío decidió irse de la casa que estaban compartiendo con Diego en ese momento: “Agarré mi auto y me vine llorando. Tampoco me puedo quedar como que no pasó nada, porque menos respeto me va a tener. Ayer hablamos y me dijo ‘fuiste el amor de mi vida, te amo…. pero quedate con Omar’. Después la llamó a la mina [Ojeda] y la insultó por la revista Gente. La mina le mandó una catarata de fotos mías de unas producciones que yo hice antes. Pero yo nunca salí en bolas como la mina y menos hablando así… No tengo hijos, ni cuarenta años. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Me mandó todas esas fotos y me dijo de todo”.