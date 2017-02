Casa de las Américas dedica homenaje a Gabriel García Márquez

La Habana, 8 feb (PL) Casa de las Américas dedicará un homenaje al escritor colombiano Gabriel García Márquez como parte de la agenda que prepara hoy para la Feria Internacional del Libro de La Habana (FIL), del 9 al 19 de febrero.

Durante todo el año, esa institución cultural cubana desarrollará diferentes actividades para celebrar el aniversario 50 de la publicación de una de las obras más famosas del llamado boom latinoamericano: Cien años de soledad.

Con motivo de la FIL, la jornada del jueves 16 será para rendir tributo al autor colombiano, que hubiese llegado en 2017 a 89 años de edad.

En el Jardín del Liceo Artístico y Literario de La Habana, del Palacio del Marqués de Arcos, develarán una escultura realizada por el artista cubano José Villa Soberón, pieza donada por la Embajada de Colombia a la Oficina del Historiador de la Ciudad.

Después, la Sala Che Guevara acogerá en la tarde un homenaje a García Márquez, coordinado por el Grupo Editorial Planeta y Casa de las Américas, y en el cual participarán el embajador de Colombia en La Habana, Gustavo Bell y el escritor cubano Leonardo Padura.

También el jueves habrá un panel dedicado a la escritora estadounidense Margaret Randall por sus 80 años, donde se presentarán sus textos Cambiar el mundo. Mis años en Cuba y la antología Al pie del río amado. Cinco poetas cubanos.

Antes, el viernes 10, la Sala Manuel Galich servirá de escenario a sendos paneles sobre literatura caribeña, el de la mañana enfocado en la producción en neerlandés y el de la tarde, sobre la diáspora de la región antillana en Canadá.

Además, se pondrá a disposición del público el libro Tell My Mother I Gone to Cuba: Stories of Early Twentieth-Century Migration from Barbados, de Sharon Milagro Marshall.

Luego de un receso el fin de semana, entre las actividades programadas para el lunes 13 figuran varias presentaciones: del libro El primer Titón, de Juan Antonio García Borrero; de la Antología de poesía y prosa, de Nicolás Guillén; y de Un pulso que golpea las Tinieblas. Una antología de poesía para resistentes.

Al día siguiente, sesionará en la Sala Che Guevara el panel ‘Armando Hart, un revolucionario de todos los tiempos’, para hablar de la obra de ese intelectual y político cubano a quien está dedicada la FIL. Además de las habituales presentaciones de libros co-editados por Casa de las Américas.

El miércoles 15, en la Sala Manuel Galich, toca el turno al volumen Juventud y espacio público en las Américas. I Taller Casa Tomada, y al ensayo Salvar el fuego. Notas sobre la nueva narrativa latinoamericana. También a la presentación de la novela El hombre que amaba a los perros, de Padura (Aurelia Ediciones).

El programa de Casa de las Américas para la Feria del Libro de La Habana cierra el 17 de febrero, con el lanzamiento de Buena suerte viviendo. Mensajes a un poeta, edición homenaje a los 85 años de Roberto Fernández Retamar, director de ese centro cultural.